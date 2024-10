Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ellen ten Damme doet boekje open over zaak rondom Ali B: ‘Was bang om over straat te gaan’

Ali B kreeg onlangs een celstraf van twee jaar opgelegd voor verkrachting en poging tot verkrachting. Maar als het aan zangers en actrice Ellen Ten Damme ligt, een van zijn slachtoffers, hoeft hij de bak niet in voor wat hij haar heeft aangedaan. Ze schoof gisteravond aan bij NPO 1-talkshow Bar Laat en sprak zich uit over de zaak.



In 2022 verklaarde Ten Damme tegen het Openbaar Ministerie dat Ali B haar in 2014, tijdens de opnames van Ali B en de muziekkaravaan, had verkracht. De rapper sprak zelf van een „onschuldige flirt”, die „lelijk gemaakt en verdraaid” is.

De rapper werd afgelopen zomer vrijgesproken van verkrachting van Ten Damme, maar is in deze zaak wel veroordeeld wegens poging tot verkrachting. De rechtbank acht daarnaast bewezen dat Ali B een vrouw heeft verkracht in een andere zaak. De rechtbank sprak de rapper van twee aanrandingen vrij.

De rapper en het Openbaar Ministerie zijn tegen de uitspraak in beroep gegaan. Het hoger beroep zal worden behandeld door het gerechtshof Amsterdam. Ali B’s advocaat, Bart Swier, verwachtte in juli dat de zaak in hoger beroep nog zeker een jaar op zich laat wachten.

Ellen ten Damme in Bar Laat over Ali B

Ten Damme vertelt in Bar Laat tegen Jeroen Pauw dat ze eigenlijk geen stappen wilde ondernemen tegen Ali B, omdat hij een bekend persoon is. „Wat haal je op je nek? Dat wordt een vreselijk circus.”

Op een gegeven moment werd ze opgebeld door misdaadjournalisten die iets hadden gehoord. Daarop besloot ze haar verhaal te doen bij een agent. „Het Openbaar Ministerie vond dat er strafbare feiten in stonden en heeft er een zaak van gemaakt. Voor mij persoonlijk dient het doel: ik heb mijn rust opgeofferd om andere mensen te steunen. Als je met meer bent, kun je een patroon aantonen.”

‘Was bang om over straat te gaan’

Ten Damme zegt ook dat de zaak tegen Ali B haar niet achtervolgt. „Gelukkig niet echt, maar het was even heftig ten tijde van die zaak natuurlijk. Toen was ik opeens bang om over straat te gaan. Maar ik dacht: ik moet moedig zijn, ik moet er gewoon doorheen. Als niemand ooit iets zegt, dan kunnen bepaalde gedragingen gewoon maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. En dat vind ik jammer.”

Ze zegt dat ze niet in straf gelooft. „Ik geloof in een soort bewustwording, een soort opvoeding wellicht. Maar straf hoeft van mij niemand”, verklaart Ten Damme. „Wat dat betreft geloof ik wel in Jezus, de woorden die hij zei vond ik heel mooi: ‘Oordeel nooit, dat laat ik aan de rechter over’.”

De zangeres hoopt dat de zaak niet aan haar blijft kleven. „Ik heb wel voor hetere vuren gestaan.”

Je kunt Bar Laat terugkijken via NPO.

