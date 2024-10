Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ex-orkaan Kirk brengt onstuimig weer: Nederland maakt zich op voor harde wind en regen

Het zachte herfstweer blijft nog even hangen, want de eerste volle week van oktober begint met milde temperaturen tot 19 graden en enkele buien in het noorden. Maar vanaf woensdag slaat het weer flink om door de komst van ex-orkaan Kirk.

Kirk is op weg naar West-Europa en dat betekent onstuimig weer, zo meldt Weeronline.

Orkaan

Kirk, die afgelopen week nog als zware orkaan boven de Atlantische Oceaan woedde, brengt naar verwachting veel regen en harde windstoten met zich mee.

Vooral op donderdag moet Nederland zich schrap zetten voor stevige buien en rukwinden, aldus het weerbureau. Kirk zal in Nederland in ieder geval niet meer gelden als een echte orkaan. Een orkaan onderscheidt zich niet alleen door de krachtige windstoten van minimaal windkracht 12, maar ook door een aantal andere opvallende kenmerken, zo weet Weeronline.

Zo heeft een orkaan een warme kern, waarbij de hoogste temperaturen zich in het centrum bevinden, vaak in het oog als dat aanwezig is. Daarnaast is er sprake van extreme onstabiliteit, wat zorgt voor continue vorming van zware regen– en onweersbuien. Een ander belangrijk kenmerk is de gesloten circulatie: de luchtstromen rond een orkaan zijn onafgebroken en er zijn geen fronten, zoals kou- of warmtefronten, die we wel kennen bij gewone stormdepressies in Nederland.

Licht wisselvallig

Het onstuimige weer houdt niet heel lang aan: na Kirk wordt het weer wat rustiger, en vanaf vrijdag is het wat Weeronline noemt „licht wisselvallig”. De temperatuur zakt dan naar 12 tot 14 graden overdag, en ’s avonds wordt het fris met temperaturen die dalen tot tussen de 3 en 8 graden.

Kortom, het herfstgevoel is volop aanwezig!

