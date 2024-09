Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De astronomische herfst is van start en dat gaan we komende week merken

De astronomische herfst is vanmiddag om 14.44 uur officieel van start gegaan. Er valt wat het weer betreft vandaag nog maar weinig te merken, maar daar komt de komende dagen verandering in. Met name vanaf woensdag neemt de kans op buien steeds verder toe en wordt het een stuk frisser.

Van de herfst die voor de deur staat is vandaag nog niets te merken. Vooral in het midden, oosten en noorden van het land schijnt de zon geregeld. De temperatuur kan zelfs oplopen tot lokaal 25 graden.

Bewolking neemt toe

Maar daar komt vannacht mogelijk al verandering in. In de zuidelijke provincies ontstaan geleidelijk meer buien. Elders in het land blijft het naar verwachting nog droog, maar ook daar neemt de bewolking toe.

Ook morgen en dinsdag blijft het nog aangenaam met temperaturen van zo’n 19 tot 20 graden, maar in de loop van de dag wordt de warme lucht het land uit verdreven. Ook trekken er dan buien over, waarbij lokaal onweer mogelijk is.

Woensdag zet de herfst écht in

Vanaf woensdag zet de herfst écht in. Er staat dan een stevige zuidwestelijke wind, die koudere lucht het land in blaast. Ook kan het meer gaan regenen, met lokaal 10 tot 20 millimeter neerslag.

Ook in de dagen daarna blijft het regenachtig. In de kustgebieden zijn er daarnaast flinke windstoten van zo’n 75 tot 80 kilometer per uur mogelijk. De middagtemperaturen komen dan tussen de 14 en 16 graden uit.

Gedurende het weekend zakt het kwik zelfs nog verder, naar slechts 13 graden overdag en zo’n 5 graden gedurende de nacht, voorspelt Weeronline. „Dat zal echt even wennen worden na de voorbije warme periode”, aldus het weerbureau. Naar verwachting blijft het dan wel droog en is voldoende ruimte voor de zon.

