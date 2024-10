Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eerste Kamer wil asielnoodwet niet en vraagt om plan B

De Eerste Kamer keert zich tegen een beroep op het noodrecht om het asielbeleid aan te scherpen. Die noodgreep is „onwenselijk”, vindt een meerderheid van de senatoren. Ze vragen het kabinet om een „plan B”, een wet die wél vooraf aan de Tweede en Eerste Kamer wordt voorgelegd.

De regeringspartijen hebben afgesproken een asielcrisis uit te roepen en de asielwet buiten werking te stellen om meteen strenge asielmaatregelen te kunnen nemen. Dat het parlement daar alleen achteraf wat over te zeggen krijgt, stuit op fel verzet van oppositiepartijen. Die hebben in de Eerste Kamer de meerderheid. Maar premier Dick Schoof hield ook bij de verdediging van de Prinsjesdagplannen van zijn kabinet dinsdag in de senaat vol dat hij voorlopig alleen op het noodrecht wil mikken.

‘Plan B is noodzakelijk’

Een meerderheid van GroenLinks-PvdA, CDA, D66, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Volt, SGP en OPNL vindt „dat voornemen onwenselijk”, spraken deze partijen na het debat uit. Dat maakt dat „dus een plan B noodzakelijk is”. Het kabinet moet dat oordeel van de Eerste Kamer meewegen bij zijn uiteindelijke besluit, luidt het in de motie GroenLinks-PvdA.

Na het inschakelen van het noodrecht moet het kabinet de steun van de Tweede en Eerste Kamer zien te krijgen om die te rechtvaardigen en de maatregelen te kunnen voortzetten.

ANP

