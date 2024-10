Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Moeilijke dag voor Faber: geen ‘terugkeerborden’ azc’s en foutje bij spreidingswet

Asielminister Marjolein Faber moet afzien van ontmoedigingsborden bij asielzoekerscentra, vindt de Tweede Kamer. Een meerderheid heeft voor een motie gestemd die oproept om het plan in te trekken. Coalitiepartij NSC gaf de doorslaggevende stem.

Na een bezoek aan Denemarken zei Faber dat zij daar inspiratie heeft opgedaan voor manieren om asielzoekers te ontmoedigen om naar Nederland te komen. De borden zouden een idee zijn dat daaruit is voortgekomen, al zijn ze in Denemarken niet te vinden.

Structurele maatregelen

Bijna de hele oppositie stemde voor het CDA-voorstel. Behalve fracties als GroenLinks-PvdA en D66 stemden ook SGP en JA21 voor de motie, partijen die voor strenge asielregels zijn.

BBB en VVD stemden tegen de motie, al zijn de coalitiepartijen wel kritisch over het plan van Faber. „Dit leidt af van waar het echt over gaat. We willen dat het kabinet aan de slag gaat met oplossingen om de asielinstroom structureel omlaag te brengen”, zei Claudia van Zanten (BBB) voor de stemming, ook namens de VVD.

Tegenslag op tegenslag voor Faber

Het is de tweede tegenslag voor de PVV-minister vandaag. Ze moest ook door het stof over de spreidingswet. Faber wil de spreidingswet, die asielzoekers beter over Nederland moet verdelen, eerder intrekken. Twee weken geleden zei ze nog dat de wet jaren van kracht zou blijven, maar dit bleek een vergissing door vermoeidheid, zo gaf ze toe in de Tweede Kamer.

Tijdens een overleg op 26 september met gemeenten, provincies en COA gaf Faber aan dat de wet nog twee à drie jaar zou gelden, maar nu wil ze die eerder afschaffen. Gemeenten en provincies werken ondertussen aan verdelingsplannen, die eind dit jaar ingaan, terwijl ze wachten op verdere stappen rond de wet. Eerder vandaag bleek de senaat zich ook tegen de asielnoodwet, een initiatief van Faber, te keren.

ANP

