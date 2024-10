Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Barista’s delen hoe lang het acceptabel is om in een café te blijven hangen

De hele middag een tafeltje bezet houden na één koffie te hebben besteld, dat wordt doorgaans niet echt gewaardeerd door het etablissement. Maar hoe lang is het dan wel acceptabel om te blijven hangen in een café of koffiezaak? Barista’s en cafébazen geven het verlossende antwoord.

Restaurants en cafés hebben hun omzet afgelopen jaar flink zien toenemen. Dat komt vooral omdat de prijzen zijn gestegen, niet omdat er meer eten en drinken werd verkocht.

Hoe lang ‘mag’ je in een café blijven hangen?

Barista Heather Perry zegt tegen HuffPost dat je een uitgave van 6 dollar (ongeveer 5,50 euro) per anderhalf uur moet rekenen. Maar ze zegt ook dat het lastig is om eenduidig antwoord te geven. Het maakt nogal een verschil of je op een rustige woensdagmiddag een tafeltje van twee bezet houdt, of op een loeidrukke zaterdagochtend een tafeltje van vier.

Ook belangrijk volgens cafébaas Caroline Baas: het interieur, de grootte en de sfeer in het café. Zie je een open indeling, banken en gemeenschappelijke tafels? Dat zijn signalen dat je best langer mag blijven hangen. Zijn er ook nog eens meerdere tafels vrij, dan kom je er wel mee weg om langer te blijven.

Als er echt niemand anders in de zaak is, vinden barista’s het zelfs wel fijn als je blijft zitten. Dat zegt manager en barista Chelsea Hewitt althans. Zelfs als je niet met de barista praat, kan het iets doen voor de sfeer.

Tijd om spullen te pakken

Hoor je mensen om je heen klagen en zuchten dat er nergens plek is en heb je al een tijdje geen nieuw drankje besteld? Dan vindt Perry het een mooie tijd om je naar de uitgang te begeven. Cafébaas Alberto Battaglini vindt het extra vervelend als mensen al hun apparaten in zijn zaak opladen, terwijl ze maar één drankje hebben verorberd.

Tot slot is volgens de experts storend om online te vergaderen in een café, hoeveel drankjes je ook bestelt. Dat kun je beter thuis doen of bij een ‘echte’ flexwerkplek. Ook eigen eten meenemen en een zooitje van je plek maken blijven een faux pas.

