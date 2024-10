Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boodschappen zijn duur, maar deze producten zijn juist goedkoper geworden

Voor een kar vol boodschappen moet je aardig wat geld betalen. Mede door belastingverhogingen zijn voedingsmiddelen duurder geworden. Maar er zijn ook producten die juist goedkoper zijn.

De prijsstijging van voedingsmiddelen trekt de inflatie van 3,5 procent omhoog. Sappen, frisdranken en olie- en bakvetten zijn aanzienlijk duurder geworden. Dat blijkt uit cijfers van Raboresearch. Metro legde eerder al uit welke supermarkt de laagste prijzen biedt. En nee, het is niet de bekende Duitse discounter.

Eieren voor een prikkie en meer goedkope boodschappen

Toch zijn er ook producten die goedkoper zijn geworden. Eieren staan bovenaan in het lijstje, de prijs daarvan is met 7,6 procent gedaald. Voor margarine betaal je 2,5 procent minder. De prijs van vers brood is met 1,5 procent gedaald. En ook voor pannenkoeken en verse melk betaal je minder dan voorheen.

„Bij eieren komt de prijsdaling waarschijnlijk omdat ze minder schaars zijn dan vorig jaar, toen er veel vogelgriep heerste. Zuivelproducten worden iets goedkoper omdat de onderliggende melkprijs daalt ten opzichte van een piek begin vorig jaar”, zegt Rabobank-econoom Sebastiaan Schreijen in De Telegraaf.

💸 Deze producten zijn veel duurder geworden Sappen – 19,8 procent

Frisdranken – 17,5 procent

Siropen – 15,8 procent

Energydranken – 13 procent

Olie- en bakvetten – 12,7 procent

Prijsstijging komt door problemen met de oogsten

De econoom legt uit hoe de prijsstijgingen komen. „De prijs in de winkel volgt de prijs op de wereldmarkt die stijgt door problemen met de oogsten.” Sommige producten zullen de komende tijd nog duurder worden. Hij „verwacht dat de prijs van koffie blijft stijgen vanwege de invoering van strengere Europese maatregelen tegen ontbossing”.

Volgend jaar gaat een nieuwe regel van de Europese Commissie in. Ze willen dat voedingsmiddelen niet bijdragen aan ontbossing. Dat zorgt ervoor dat niet alleen de prijs van koffie stijgt, maar ook die van soja, cacao en palmolie.

Deze boodschappen zijn relatief goedkoop

Wil of moet je zuinig leven? Dan kun je kiezen om producten te kopen die altijd goedkoop zijn. Broccoli bijvoorbeeld, dit is een van de goedkoopste groentesoorten. Daarnaast bevat het erg veel voedingsstoffen die je nodig hebt. Voor het ontbijt kun je havermout eten, een product dat ook niet duur is.

Wie bespaart kan ook uien, verpakte spinazie, bonen, kippenborst, hüttenkäse en yoghurt gebruiken voor een maaltijd.

Wil je fruit eten? Dan kun je het best een banaan pakken, dit is namelijk een van de goedkopere fruitsoorten. Let wel op dat je ‘m niet in je smoothie gooit. Metro legde eerder uit waarom dat niet slim is. Ook ingevroren bessen zijn relatief goedkoop. Deze kun je wel in je smoothie (of havermout) gooien.

Kies voor de diepvries

Sowieso zijn producten uit de diepvries vaak goedkoper, zoals bijvoorbeeld diepvries vis. Dat komt omdat ze op grote schaal geoogst, opgeslagen en getransporteerd worden. Doordat ze niet vers in de supermarkt hoeven te liggen, kan dit op grotere schaal.

