Personeelstekort? 600.000 Nederlanders zitten onnodig werkloos thuis, ‘zij kunnen alle open vacatures vervullen’

Veel ondernemers hebben last van het personeelstekort. Toch zitten er 600.000 mensen werkloos thuis, terwijl dat helemaal niet nodig is. Er staan 400.000 vacatures open in Nederland. In theorie kan het personeelstekort dus opgelost worden door deze mensen aan te nemen.

De bedrijven die op zoek zijn naar personeel kunnen veel vaker een beroep doen op mensen met een beperking. Ruim de helft van de Nederlandse bevolking van 15 tot 65 jaar kampt met een beperking en kan daardoor moeite hebben met het vinden van een baan. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO.

Mensen met een beperking minder snel aan het werk

Er is een verschil meetbaar tussen mensen met en zonder een beperking. Zo heeft 82 procent van de vijf miljoen mensen zonder beperking een baan, bij mensen met een beperking is dat maar 72 procent.

In totaal zijn er zes miljoen Nederlanders met een beperking. Zij kunnen natuurlijk niet allemaal aan het werk. Een groot deel is structureel werkloos door fysieke, sociale of mentale aandoeningen. Maar een deel kan prima aan het werk en staat nu nodeloos langs de zijlijn. Die 600.000 Nederlanders hebben een minder zware beperking en soms zelfs een hbo- of universitaire studie afgerond.

🔨 Banenafspraak In 2013 werd de Banenafspraak gemaakt. Het doel toen: voor mensen met een beperking tot 2026 minstens 125.000 extra banen creëren. Hiervan zijn er inmiddels 85.665 gerealiseerd.

Een tekort aan personeelsleden zorgt voor problemen in ons land. Het is bijvoorbeeld de reden dat de treinen soms zo vies zijn, schreef Metro eerder.

Personeelstekort kan opgelost worden

David Bolscher is sectoreconoom Zorg en Thema’s bij de bank. „Zelfs als een derde van deze mensen door hun beperking geen werk kan vinden, is de resterende 400.000 voldoende om alle openstaande vacatures in Nederland te vervullen”, legt hij uit.

Toch houden werkgevers deze mensen ondanks het personeelstekort af. Dat komt veelal omdat ze bang zijn dat het gedoe met zich meebrengt. „Het in dienst nemen van deze mensen vereist aanpassingen in werkzaamheden en werkomgeving en dat kost tijd en geld. Een werkgeversservicepunt in de regio, een lokale zorgaanbieder of leerbedrijf kan werkgevers helpen om geschikte kandidaten te vinden.”

‘Meer creativiteit en groter werkgeluk

Eenmaal iemand aangenomen met een beperking, dan gaat de ondernemer de vruchten er van plukken volgens Bolscher. „Het loont de moeite, want met de juiste inzet en begeleiding betaalt dit zich uit in meer creativiteit, betrokken medewerkers en groter werkgeluk.”

