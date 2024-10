Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Discussie over terugkeer The Voice gaat door: ‘RTL moet stunten met een jury van vier vrouwen’

Moet The voice of Holland nou wel of niet terugkeren op de vaderlandse televisie? Dat is een kwestie die de afgelopen dagen veel is besproken. Gisteravond was dat in Vandaag Inside ook weer het geval. In de talkshow wist Johan Derksen wel hoe dat zonder problemen gewoon kan gebeuren.

De laatste uitzending van The voice of Holland dateert al weer van januari 2022. Het lopende seizoen werd toen abrupt afgebroken na berichten over seksueel overschrijdend gedrag en machtsmisbruik, vooral aangezwengeld door het online programma BOOS van Tim Hofman. De pijlen werden met name gericht op orkestleider Jeroen Rietbergen en coach Ali B. Beide heren zijn overigens niet voor hun gedrag in The voice veroordeeld (zie kader).

RTL-directeur begon over terugkeer The voice of Holland

Peter van der Vorst, directeur van commerciële omroep RTL, sprak zich eind vorige week voor het eerst uit over de terugkeer van de zangcompetitie. Over The voice zei hij in het Algemeen Dagblad dat het programma „absoluut gaat terugkeren”. Maar ook dat hij pas aan 2026 denkt: „Volgend jaar zou net iets te snel zijn, want je hebt ook een jaar nodig om het programma voor te bereiden. We zijn nu echt aan het nadenken over hoe we The voice gaan terugbrengen, hoe we het format ook kunnen opfrissen. Dat kost waarschijnlijk nog ongeveer anderhalf jaar, dat moeten we nog definitief bepalen.”

Vandaag Inside-gespreksbaas Wilfred Genee gooide het onderwerp gisteravond nog maar eens op tafel. Johan Derksen ging direct rechtop zitten: „Ik zit op het puntje van mijn stoel, want ik heb dat helemaal gevolgd. De woke-bende wentelt zich in die oude rellen en er hebben zich daar inderdaad een paar mensen misdragen.” Genee: „Nogal.” Derksen daarop: „Ik dacht dat als ik zeg ‘er hebben daar mensen zich misdragen’, dat dat wel genoeg was. Maar ‘nogal’ mag erbij hoor.”

De oplossing voor The voice

Derksen mag z’n verhaal afmaken: „Dan denk ik: zet daar een frisse ploeg neer. Als RTL nou wil stunten, dan maken ze een jury met vier vrouwen. Dan sluit je al die geile mannen uit.” In de studio valt het even stil, met een nadenkende Wilfred Genee: „Kun je niet beter wachten tot alle veroordelingen en zaken afgelopen zijn?” Derksen spreekt hem tegen: „De woke-gemeenschap zal het altijd oprakelen, al wacht je tien jaar. Dan komen die verhalen weer en de columnisten komen weer. Maar het is een goed format, de mensen kijken er graag naar en de mensen zien echt wel dat niet meer die jongens die zich misdragen hebben daar zitten. Doe vier frisse meiden, prima. Maak er The New Voice van of zo.”

🎙️ Verdachten The voice of Holland Jeroen Rietbergen: de bandleider werd verdacht van een zedenfeit in februari 2018, tijdens de opnames van The Voice. Hij gaf toe zich schuldig te hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, maar zei dat er nooit sprake was geweest van dwang, aanranding of verkrachting. Rietbergen werd uiteindelijk niet vervolgd wegens gebrek aan bewijs.

Ali B: de rapper is veroordeeld tot twee jaar cel voor een verkrachting van een vrouw op een schrijverskamp in Heiloo en poging tot verkrachting van zangeres Ellen ten Damme (bij een ander programma dan The voice of Holland).

Reactie Job Knoester

TBS-advocaat Job Koester, de gast aan tafel in Vandaag Inside, tegen Derksen: „Misschien heb je principieel nog wel een punt ook, het zou een veilige omgeving moeten zijn na alles wat er is gebeurd. Maar je ziet nu al discussie, dus er zit een geurtje aan voor kijkers. Het is ook een risico om door te pakken.” Derksen daar weer op: „Maar je moet je niet neerleggen bij die zeurende woke-gemeenschap.” Knoester: „Maar je moet toch iets verkopen? Het moet geld opleveren uiteindelijk.” Derksen: „Ik denk dat je de kijkers een ontzettend plezier doet met The voice.”

De advocaat: „Ja, maar waarom niet een heel ander jasje gewoon? Geef het een ander naampje, zelfde format, andere mensen, alles anders.” Dat leek eigenlijk precies op wat Derksen zei, die toch reageert en zelf net over een nieuwe naam begon: „Een naampje veranderen is voor de bühne. In de hele wereld heet het The voice. Ik vind The voice een uitstekende naam en vind dat we The voice ook niet moeten veranderen omdat een paar columnisten van een linkse kranten dat willen.”

Zoeken naar mannen

René van der Gijp wil dan toch ook zijn zegje nog maar even doen: „We moeten natuurlijk wel gewoon blijven bij twee mannen en twee vrouwen.” Tegen Genee: „Maar jij denkt niet dat we in Hilversum twee mannen kunnen vinden die met hun klauwen van die vrouwen afblijven?” Derksen weet het antwoord: „Nee, die zijn haast niet te vinden.” Van der Gijp: „Nee? Die zijn er niet, die zijn er gewoon niet?” Genee: „Carlo Boszhard.” Derksen: „Ik zou dan zoeken naar mannen vanaf 75 jaar.”

Wordt vervolgd.

Vorige Volgende

Reacties