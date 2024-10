Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Amsterdamse verloskundigen krijgen massaal boetes door snelheidsmaatregel van 30 km/u

Met spoed naar een bevalling moeten en dan maar 30 kilometer per uur mogen rijden. Dat is de realiteit voor Amsterdamse verloskundigen. Het regent daarom boetes onder verloskundigen, die door het steeds drukker wordende verkeer, wegopbrekingen en de nieuwe snelheidsmaatregel steeds meer moeite hebben om op tijd bij bevallingen te zijn.

In de afgelopen maanden kreeg verloskundige Roos Neervoort maar liefst drie boetes van in totaal zo’n 250 euro. Ze doet bevallingen in het centrum van Amsterdam, maar heeft regelmatig moeite om op tijd te komen. Het verkeer wordt steeds drukker en door wegopbrekingen en paaltjes kan ze niet overal langs. Maar ook de nieuwe snelheidsmaatregel van 30 kilometer per uur zit haar behoorlijk in de weg.

Nét op tijd bij bevalling

„Ik was laatst ’s nachts onderweg naar een bevalling van iemand die een derde kind kreeg. Ik wist dat ze snel zou bevallen, want dat was bij de eerste en tweede keer ook zo”, vertelt Neervoort aan AT5. „Maar ik mocht maar 30 kilometer per uur rijden, terwijl er ’s nachts natuurlijk helemaal geen verkeer is. Ik heb ervoor gekozen om sneller te rijden.” Hoewel ze nét op tijd bij de bevalling was, kreeg Neervoort wel een fikse boete.

En Neervoort is niet de enige die tegen dit probleem aanloopt. EVAA, het samenwerkingsverband van 140 verloskundigen in de regio Amsterdam, bracht de nieuwe regel eerder ook al onder de aandacht bij de gemeente. „Er moeten snel afspraken komen zodat het gebied toegankelijk blijft voor verloskundigen wanneer ze dat in spoedgevallen nodig hebben”, zegt Antje-Martje Bakker van EVAA.

Boetes van verloskundigen kwijtschelden

Bakker wil dat het voor verloskundigen mogelijk wordt om snelheidsboetes kwijt te laten schelden wanneer zij de 30 kilometer per uur hebben moeten overschrijden. Ook wil ze dat verloskundigen voortaan op de trambaan mogen rijden. „Iedere Uber-taxi krijgt een ontheffing om over de trambaan te rijden, maar dat geldt niet voor ons.”

Ook Neervoort hoopt dat de gemeente haar beroepsgroep snel tegemoetkomt. „Wij zijn eerstelijns zorgverleners, dus we moeten op tijd op een plek kunnen zijn. Voor huisartsen en ambulancediensten zijn er uitzonderingen, maar wij zijn daar niet in meegenomen.”

Oplossing niet gemakkelijk

De gemeente heeft inmiddels laten weten dat een oplossing makkelijker gezegd dan gedaan is. „We kunnen niet gemakkelijk uitzonderingen maken, we zijn namelijk gebonden aan landelijke regelgeving”, zegt verkeerswethouder Melanie van der Horst tegen NH Nieuws. „Bijvoorbeeld welke nood- en hulpdiensten met sirene en zwaailichten mogen rijden. Daarnaast moeten we om uitzonderingen te maken voor toegang tot de trambanen goed onderzoeken of dat juridisch kan en wat voor gevolgen dit met zich meebrengt.”

Wel benadrukt ze dat het voor de inwoners van Amsterdam belangrijk is dat verloskundigen snel en veilig op de plaats van bestemming kunnen komen. „Daarom gaan we in gesprek om te kijken hoe we kunnen zorgen voor goede bereikbaarheid.”

