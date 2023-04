Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ouders van baby die op de snelweg werd geboren doen verhaal: ‘Na zes keer persen kwam ze al’

Het zal je maar gebeuren: ben je hoogzwanger onderweg naar het ziekenhuis om te bevallen, besluit het kindje om niet meer te wachten. Het overkwam Shannen van Cortenberghe gisteren.

Van Cortenberghe beviel gistermiddag van een dochtertje op de afrit van de snelweg A13 in Delft.

Bevalling op de snelweg

Toen het Van Cortenberghe duidelijk werd dat de bevalling niet op zich liet wachten en ze het ziekenhuis niet gingen halen, zette haar partner de auto aan de kant van de snelweg. De verloskundige reed achter het stel en kon meteen aan de bak. Ook de politie en ambulance kwamen ter plaatse om te helpen. Kort daarna werd op de vluchtstrook de dochter van het tweetal geboren.

Het meisje kreeg de naam Bente. De ambulancemedewerkers hielden de baby warm door haar in dekens te wikkelen en brachten moeder en dochter met de ambulance naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. De vader en verloskundige reden erachteraan. Moeder en kind maken het allebei goed.

‘Ik dacht: het kan nog wel even duren’

Tegen LINDA vertelt Van Cortenberghe haar verhaal. Ze zou eigenlijk vandaag naar het ziekenhuis gaan om de bevalling in te laten leiden, maar gisteren rond drie uur ’s middags braken haar vliezen al. Op dat moment had ze vier centimeter ontsluiting. Omdat Van Cortenberghe graag in het ziekenhuis wilde bevallen, haastten ze zich naar hun auto. „Ik dacht: het kan nog wel even duren. Toch ging ik liever vast op weg, want dan was ik er tenminste. Maar onderweg naar beneden had ik al zulke heftige weeën, veel heftiger dan de eerste keer”, vertelt de kersverse moeder tegen de site.

In de auto werd de pijn heviger en ter hoogte van de afslag hield Van Cortenberghe het niet meer. Ze stopten langs de kant van de weg en de verloskundige constateerde dat ze in nog geen kwartiertje tijd van vier naar tien centimeter ontsluiting was gegaan. „Inmiddels had de verloskundige 112 gebeld en werd de weg afgesloten voor politie en de ambulance. De verloskundige zei: ‘Als je voelt dat je moet persen, moet je persen.’ En toen zag ze al het hoofdje. Na zes keer persen kwam de kleine ter wereld. Precies op het moment dat de politie kwam aanrijden.”

Vader Luca deed tegen Omroep West uit de doeken hoe hij het heeft beleefd. „Die bevalling was heftig, maar het was geen chaos ofzo. We hadden het best goed onder controle.” Hij stond buiten de auto en hield de hand van zijn vrouw vast. „Toen ging het hartstikke rap, voor je met je ogen kon knipperen was het voorbij! Mijn vrouw heeft het hartstikke goed gedaan”, zegt de trotse vader.

Niet de eerste ‘A13-baby’

Bente is overigens niet de eerste baby die op de A13 werd geboren. Ook in 2018 kwam op de vluchtstrook van de A13 een baby ter wereld. De baby, Eliz Inal, werd geboren bij hectometerpaal 18.2 in Rotterdam-Overschie terwijl haar drie zusjes op de achterbank zaten. Eliz kreeg daarna een wel heel bijzonder kraamcadeau: Rijkswaterstaat gaf de baby haar eigen hectometerpaal met een boodschap van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen.