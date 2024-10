Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Beertje Paddington krijgt Brits paspoort en is nu officieel staatsburger in Verenigd Koninkrijk

Een beer die officieel staatsburger wordt. Het klinkt vreemd, maar in het Verenigd Koninkrijk gebeurt het. Het geliefde kinderboekenpersonage Beertje Paddington heeft namelijk een officieel Brits paspoort gekregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De fictieve beer is al ruim 60 jaar de meest geliefde vluchteling van het Verenigd Koninkrijk. Paddington is namelijk zelf niet Brits, maar is geboren in Peru. Toch wordt het beertje binnenkort officieel staatsburger van het Verenigd Koninkrijk. Het icoon kreeg namelijk in de aanloop van de derde bioscoopfilm, Paddington in Peru, die vanaf januari in de Nederlandse bioscopen te zien is, een officieel paspoort.

Paddington als beer vermeld in paspoort

Rob Silva, coproducent van de film, bevestigt het nieuws aan het Britse Radio Times. De beer heeft volgens hem daadwerkelijk een paspoort gekregen, waarin Paddington zelfs als ‘beer’ vermeld staat.

„Je zou niet denken dat het ministerie gevoel voor humor zou hebben, maar ze hebben hem gewoon als ‘beer’ vermeld”, aldus Silva. Hij schreef naar eigen zeggen eerder naar het ministerie met de vraag of hij een replicapaspoort mocht hebben. „Maar ze gaven hem daadwerkelijk een officieel paspoort, waar er maar één van bestaat.”

Nieuwe film

In de nieuwste film reist Paddington naar zijn geboorteland Peru om zijn tante Lucy op te zoeken. Eenmaal hier aangekomen, komt de beer erachter dat zijn tante vermist is geraakt tijdens een wetenschappelijke missie. Daarom start hij een zoektocht met behulp van een gitaarspelende non, gespeeld door Olivia Colman, en een roekeloze zeeman, gespeeld door Antonio Banderas.

Paddington is al jaren ongekend populair in het Verenigd Koninkrijk. Zo populair zelfs, dat hij twee jaar geleden op de thee mocht komen bij de Queen herself. Een video van de twee tijdens het theekranse ging behoorlijk viral. Daarin is te zien dat zowel Paddington als Queen Elizabeth het welbekende broodje marmelade, de favoriete snack van de beer, bij zich hebben. Paddington zoals gewoonlijk onder zijn hoed en de Queen bleek er een in haar handtas te hebben.

