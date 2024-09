Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nazomeren of echt herfstweer? Zo ziet het weer er deze week uit

Nadat vrijdag de eerste officiële herfststorm door het land raasde, was het een opvallend mild en droog weekend met zelfs een beetje zon. Vanaf morgen keert de herfst met al zijn wisselvalligheid weer terug. Verwacht volgende week regen, zon, wind, bewolking en temperaturen tot 16 graden.

Dat zegt Weeronline.

Het weer van morgen tot woensdag: veel regen

Vanaf morgen tot woensdag is het op veel plekken regenachtig, zeker in de middagen. Het wordt een graad of 15 of 16. Morgenavond en -nacht gaat het flink regenen. Daarbij staat een stevige wind met windkracht 5 tot 7. Aan de kust kunnen zelfs zware windstoten tot 90 kilometer per uur voorkomen.

Dinsdag verloopt ook wisselvallig. Het komt op veel plekken tot stevige plensbui en mogelijk gaat het zelfs onweren. De nattigheid van september gaat dus in oktober vrolijk verder. Alleen in het zuiden van het land valt het mee en kan de zon zelfs schijnen. Woensdag gaat het alweer regenen, al zijn er minder buien en breekt ook de zon af en toe door.

☔ Dit was september De maand september was relatief warm en regenachtig. Het was gemiddeld een graad warmer dan normaal. Er viel meer regen dan gemiddeld, maar de zon liet zich ook vaker zien.

Vanaf donderdag ander weerbeeld

Vanaf donderdag wordt het rustiger. De nachten worden langer en bij weinig wind kan er nevel en mist ontstaan. Of dat overdag is opgelost, is volgens het weerbureau nog even afwachten. De ochtenden kleuren naar verwachting grijs, maar tijdens de middaguren breekt de zon af en toe door.

De temperatuur blijft hetzelfde: 15 of 16 graden. Blijft het onverhoopt lang mistig, dan is het kouder. Ook de nachten worden kouder. In de nacht van donderdag op vrijdag kan de temperatuur zelfs rond het vriespunt dalen. Dat zou dan eerste nachtvorst na de zomer zijn.

Later deze maand droger en warmer

Weeronline verwacht later deze maand droger en warme herfstweer. „Echt warm wordt het niet, maar met wat zon is het wel heerlijk herfstweer”, zegt het weerbureau. Naar verwachting komt de temperatuur eind oktober vaker boven het gemiddelde van 14 graden uit.

Tijdens de herfstvakantie is er daarom goede kans op relatief gunstig weer. De zon neemt wel wat af in kracht, waardoor het vaker tot mist of bewolking komt. In de nachten kan het bovendien soms behoorlijk afkoelen.

