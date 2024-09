Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mysterie rond moord Pim Fortuyn? Broer eist verder onderzoek: ‘Onbekend dna op moordwapen’

Het is inmiddels 22 jaar geleden dat politicus Pim Fortuyn werd doodgeschoten. Maar om zijn dood hangt nog steeds mysterie, onder meer over het moordwapen. Reden voor onderzoeksjournalist Sinan Can om daar de documentaire De Wapenroute over te maken. Op het wapen zat namelijk een onbekend dna-spoor. En nu eist broer Simon Fortuyn nieuw onderzoek.

Je kunt het je vast nog herinneren: 6 mei 2002 werd politicus Pim Fortuyn na een radio-interview met Ruud de Wild doodgeschoten in het mediapark in Hilversum. Fortuyn was een populaire en flamboyante politicus die het politieke landschap destijds behoorlijk op wist te schudden met zijn uitgesproken standpunten.

Documentaire De Wapenroute over bekende Nederlandse moorden

De dader bleek milieu-activist Volkert van der Graaf, die na de moordaanslag 18 jaar celstraf kreeg opgelegd. Van der Graaf zat tweederde van zijn straf uit en werd vroegtijdig vrijgelaten. Om Van der Graaf is de afgelopen tijd ook het nodige te doen. Zo werd de moordenaar verschillende keren gespot in het openbaar en daar doken video’s en foto’s van op. Brandpunt sprak jaren geleden, met verborgen camera, met Van der Graaf. Toen vertelde de veroordeelde moordenaar hoe na zijn straf de overheidsinstanties bespeelde.

Onderzoeksjournalist Sinan Can maakte de documentaire De Wapenroute voor BNNVARA, waar ook Het AD vandaag over schrijft. Samen met regisseur Daniëlle van Lieshout onderzoekt hij drie bekende Nederlandse moorden. De moorden op politicus Pim Fortuyn, regisseur Theo van Gogh en de misdaadjournalist Peter R. de Vries.

Broer Pim Fortuyn wil verder onderzoek naar moordwapen

Op het wapen waar Fortuyn mee werd doodgeschoten, een zogenoemde Firestar M43, zat namelijk een onbekend dna-spoor. Dna dat dus niet afkomstig was van Van der Graaf, maar een match had met dna uit een andere strafzaak. Het dna werd namelijk ook gevonden op een bivakmuts die achterbleef bij een ramkraak bij een juwelier in Emmen in december 2001. Wie de bivakmuts droeg, werd nooit achterhaald.

Simon Fortuyn, de broer van de vermoorde politicus, wil verder onderzoek. Hij wil dat dit dna ook met internationale databanken wordt vergeleken. „Beschouw deze zaak als een cold case. Dit is een historische moord, en we moeten alles weten. Ik wil weten wie dat wapen nog meer in handen heeft gehad”, zegt Fortuyns broer in de documentaire.

Sinan Can speurt naar verhaal achter wapen

Can benoemt in de documentaire dat er nog steeds complottheorieën klinken rondom Van der Graaf. De milieu-activist zou volgens die theorieën niet alleen gehandeld hebben. De documentaire-maker denkt dat met internationaal onderzoek wellicht nieuwe informatie komt bovendrijven. „Over de herkomst van het wapen en de rol van eventuele betrokkenen bij deze schokkende moord. Wist bijvoorbeeld degene die het wapen eerder vast had, wat Volkert ermee van plan was?”

Can onderzoekt welke weg het wapen aflegde. Via de fabriek in Noord-Spanje naar België in 1992. Tien jaar later schoot Van der Graaf Fortuyn ermee dood. Maar de boekhouding in België is verdwenen. Dus waar was dat wapen in die tien jaar daartussen?

Tweede verdachte

Ook het verhaal van Van der Graaf over het wapen is onduidelijk. Eerst was het wapen gekocht, inclusief kogels, in een Turks café in Ede rond 1996. Later had hij de kogels in Den Haag gekocht. Tijdens zijn strafzaak twijfelde ook de officier van justitie aan zijn verhaal. Maar toch ging justitie mee in het verhaal over het Turkse café.

En dan klonk ook nog het geluid over een tweede verdachte. Een verdachte die Van der Graaf best eens van het wapen had kunnen voorzien. Een zogenoemde Paul M., de bovenbuurman van het pand in Wageningen waar Van der Graaf destijds werkte. M. zou een dichter zijn, met een berucht crimineel verleden in Den Haag. Maar justitie liet hem na drie dagen weer vrij.

Wie gaf Volkert van der Graaf het wapen

Volgens een geheim rapport dat Can in handen kreeg, was diezelfde Paul M. een overbuurman van een lid van de Hofstadgroep. De Hofstadgroep was een terroristisch netwerk in Nederland van radicale islamistische jongeren. En volgens politiebronnen kon M. best een informant zijn. M. is inmiddels overleden, net als de eigenaar van het Turkse café. Maar wie Van der Graaf nu het wapen leverde, blijft onduidelijk. Vandaar dat Can net zozeer pleit voor extra onderzoek.

De driedelige serie De Wapenroute is vanaf woensdag 11 september om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.

Reacties