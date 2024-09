Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Esther zorgt voor reuring in B&B Vol Liefde: ‘Ik dacht dat het gespeeld was’

Het is tijd voor nieuwe energie in de B&B Vol Liefde van Robert Jan. En dan wel de energie van de vrolijke en aanwezige Esther (50). Esther woont in het Oosten van het land en heeft kippen, twee katten, een paard én een doel om „iets te vinden wat op twee poten leeft en zijn eigen plan trekt”.

Suzanne, die net een beetje van tijd alleen met Robert Jan kon genieten na het vertrek van Louise, weet niet wat ze meemaakt: „Ik dacht: er komt gewoon een filmster aangelopen. Ik dacht dat het gespeeld was.”

Gespeeld is het zeker niet: Esther is volledig zichzelf. Ze introduceert zichzelf aan de twee als „zelfstandig, bijdehand, oprecht en warm”. „Er is veel wat mooi is aan mij. Er zijn ook een paar dingen minder mooi.”

Robert Jan heeft al gelijk door dat Esther een „pittige” is. Maar dat is voor hem vooral een leuke uitdaging. „Hier gaan we mee stoeien, actie in de tent.”

Suzanne weet het allemaal niet zo. Esther is een compleet ander type dan dat zij is en ze was eigenlijk net aan het genieten van het feit dat ze even alleen was met haar B&B Vol Liefde-vlam. „Ik had net rust, krijg je dit”, verzucht ze lachend. „Zij neemt nu al de regie over, dus ik denk: dat wordt ook leuk. Ik hobbel er denk ik achteraan en af en toe doe ik gewoon mijn eigen ding.”

De uitdaging voor Robert Jan blijkt uiteindelijk wel mee te vallen. Hij heeft zelfs al het gevoel dat hij Esther „doorheeft”. „Ik ken dit soort types wel, natuurlijk, en ik moet daar vreselijk om lachen. Dit gebeurt wel vaker in mijn omgeving. Nieuwe energie, fresh, bring it on. Ik ben er klaar voor.”

Maar spat er nu ook echt een liefdesklik van de twee af? Nee, dat niet per se. En dat beseft Robert Jan ook: „Ik moet heel erg wennen aan de nieuwe dynamiek, maar ook de opmerkingen die ik gelijk om mijn oren krijg. Het is voor mij ook weer een leermoment”, vertelt hij. „Ik ga nu wel onderzoeken of er ook een uitknop op zit. Want het ging maar achter elkaar door en volgens mij luistert ze ook heel graag naar zichzelf.”

Je kunt B&B Vol Liefde terugkijken via Videoland.

