Dit weekend waarschijnlijk voor het laatst dit jaar echt zomerweer

Wil je nog één keer echt genieten van zomerweer in eigen land? Dan is dit weekend waarschijnlijk je laatste kans dit jaar.

Morgen wordt het nog écht lekker weer, maar vanaf zondag wordt het langzaamaan wat minder…

Grote verschillen

Vandaag zijn er grote regionale verschillen in het land. In het zuidwesten blijft de temperatuur onder de bewolking beperkt tot maximaal 21 graden. In het noorden waait een matige oostenwind, terwijl de wind in het midden en zuiden zwak en nauwelijks merkbaar is.

Vanavond kunnen er vooral in de (noord)westelijke regio’s nog enkele regenbuien vallen. Vanuit het zuiden klaart het langzaam op, met kans op mist in de nacht. De temperatuur zakt naar 13 à 14 graden in het zuiden en rond de 16 graden in het noorden, met nauwelijks wind.

Zomerweer

Maar niet getreurd: Weeronline belooft een weekend met nog één keer zomerweer. Morgen begint mogelijk bewolkt en mistig, maar de zon krijgt de overhand. Met temperaturen tussen de 25 en 28 graden en een lichte oostenwind is het nog volop zomer.

Tot zonsondergang blijft het warm, maar daarna slaat het weer om: in het zuiden neemt de bewolking toe en later in de avond stijgt de kans op stevige buien met mogelijk onweer, hagel en veel regen.

Klaar met de zomer

Zondag ziet het er anders uit en lijkt het echt gedaan met het zomerweer: er wordt veel bewolking verwacht, met verspreide buien in de ochtend en kans op onweer.

Later op de dag klaart het wat op, met droogte en zon afgewisseld. Het wordt minder warm dan zaterdag, met 21 tot 24 graden, maar nog steeds bovengemiddeld voor september.

Na het weekend draait de wind naar het westen tot noordwesten en daalt de temperatuur verder. Maandag wordt het nog 21 graden, maar daarna begint het meer op herfst te lijken, dan op zomer.

