Van beschadigde condooms tot gesmokkelde drugs, gevangenispersoneel blijkt soms ook tuig

Dat er boeven in de gevangenis zitten, wist je natuurlijk wel. Maar het zijn niet alleen de gedetineerden die zich misdragen. Ook het personeel blijkt er aardig wat van te kunnen. Metro zet op een rij wat er allemaal misging in de Nederlandse gevangenissen.

Twee jaar geleden overleed een 32-jarige vrouw in de gevangenis in Ter Peel in Limburg. Er ging daar iets mis met de medische zorg, schreef Metro eerder al. Maar er blijkt veel meer mis te gaan in de bajes. Uit de overzichten met voorvallen, die de Dienst Justitiële Inrichtingen bijhoudt, blijkt dat medewerkers zich geregeld misdragen.

In januari bijvoorbeeld. Toen werd een medewerker van de gevangenis in Alphen aan den Rijn betrapt toen hij condooms beschadigde. Deze werden uitgedeeld aan gedetineerden die hun geliefde mochten ontvangen zonder toezicht. De medewerker zorgde ervoor dat de stellen zonder het zelf te weten onveilige seks hadden. Met een ontslag op staande voet als gevolg.

In Alphen aan den Rijn gaat het vaak mis

In Alphen aan den Rijn gaat het regelmatig mis. Gevangenismedewerkers willen daar nog weleens klusjes opknappen voor gedetineerden. Zo werd in mei een medewerker ontslagen, nadat „de medewerker op verzoek van een gedetineerde gebeld heeft met een telefoonnummer en hiervoor geld heeft ontvangen”. In diezelfde gevangenis werd diezelfde maand een andere medewerker ontslagen vanwege het binnensmokkelen van spullen en het doorspelen van informatie naar een gedetineerde. En weer een andere medewerker had ongewenst contact met een gedetineerde.

Een medewerker van Dienst Vervoer en Ondersteuning is in februari op staande voet ontslagen. Dit vanwege een ongeoorloofde relatie met een gedetineerde in de gevangenis in Vught. De relatie speelde toen al even, vanaf juli 2023. Het vond plaats toen hij of zij een andere functie bekleedde, als beveiliger. In Krimpen aan den IJssel is een medewerker ontslagen omdat degene contact onderhield met meerdere gedetineerden. Hij of zij leverde diensten en deelde vertrouwelijke informatie.

Gevangenissen en tbs-klinieken zijn mysterieuze plekken, omdat alles achter gesloten deuren plaatsvindt. In de KRO-NCRV-serie Tbs: aan de andere kant krijg je een kijkje in een tbs-kliniek, schreef Metro eerder al.

Ongeoorloofde relaties en drugs in de gevangenis

In maart dit jaar was het helemaal raak. Toen werden er veel gevallen van ‘laakbaar handelen’ gedocumenteerd. Een medewerker van de het forensisch psychiatrisch centrum de Oostvaarderskliniek had een zogenoemde niet-professionele relatie met een tbs’er. In Zaanstad hadden twee medewerkers van het Justitieel Complex een „hechte en daarmee ongeoorloofde relatie” met een gedetineerde. In Rotterdam werd die maand drugs aangetroffen bij een medewerker.

Ook in Lelystad zijn drugs naar binnen gesmokkeld door een medewerker. En dat niet alleen, ook telefoons gingen mee de gevangenis in. Dit kwam aan het licht na een gerichte personeelscontrole, die op touw werd gezet na interne meldingen. Naast ontslag is er ook aangifte gedaan.

Vechtpartij zorgt voor ontslag

In de PI Vught is in juli een medewerker ontslagen na een geweldsincident. Diegene sprak twee gedetineerden aan op overlastgevend gedrag. „Toen een van hen weg wilde lopen, heeft de medewerker deze vastgepakt en is een vechtpartij ontstaan. De vechtpartij is beëindigd door andere medewerkers. De gedetineerde gaf aan geslagen te zijn en had een bloedneus en gezwollen wang”, staat in de documentatie.

De Telegraaf dook ook in de documenten van Dienst Justitiële Inrichtingen. Zij bevroegen de instantie over de vele ontslagen wegens verboden relaties. „Niet-professionele relaties en andere vormen van niet-integer gedrag zijn reden voor ontslag op staande voet. Voor medewerkers die zich niet houden aan deze basale gedragsregels is binnen de DJI geen plek. Dit ondermijnt niet alleen de veiligheid in onze inrichtingen, ook wordt het overgrote deel van onze hardwerkende en integere collega’s hiermee in diskrediet gebracht. Tijdens DJI-opleidingen wordt aandacht besteed aan integer gedrag en hoe op een correcte manier met gedetineerden om te gaan”, legt de dienst uit aan de krant.

