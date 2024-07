Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hulpverleners delen één belangrijke tip die je leven kan redden

Je hoopt natuurlijk dat je het nooit hoeft mee te maken, maar bij een ongeluk, medisch ongeval of ander drama, telt soms iedere seconde. Hulpverleners delen een belangrijke tip, die je makkelijk kunt uitvoeren en die wellicht in geval van nood je leven kan redden.

Soms kom jijzelf, of iemand om jou heen, in een noodsituatie terecht en moet je 112 bellen. Verpleegkundigen, ambulancepersoneel of andere hulpverleners die bij een ongeval of noodsituatie arriveren, moeten vaak onder chaotische omstandigheden informatie verzamelen.

Hulpverleners zijn bij noodsituatie op zoek naar gegevens

Hulpverlener Elizabeth DiRocco, die bij de brandweer werkt, legt aan de New York Times uit dat hulpverleners ter plaatse vaak moeten ontrafelen wat iemands gezondheidstoestand is.

Komen hulpverleners in een woning? Dan controleren ze vaak kastjes of de koelkast op medicijnen en zoeken ze naar een identiteitsbewijs. „Maar het zoeken naar deze spullen kost tijd”, zegt Anthony Almojera, die ook hulpverlener is bij de brandweer.

Belangrijke tip die je leven kan redden

In noodsituaties telt iedere seconde. Zo kan hersenbeschadiging al binnen enkele minuten optreden. Stel je krijgt door een hartaanval of beroerte geen zuurstof richting de hersenen, dan is de snelheid van handelen van het zorgpersoneel van levensbelang.

We denken niet na over de omstandigheden die hulpverleners soms aantreffen. Maar er is volgens hen iets dat je vandaag nog kunt doen dat het verschil kan maken tussen leven en dood. Wat dat is? Jouw persoonlijke en medische gegevens makkelijk vindbaar maken.

Medische en persoonlijke gegevens

De hulpverleners tippen praktische drie zaken:

1. Schrijf je gegevens op

Noteer op een papiertje dat in jouw portemonnee past de volgende zaken: je naam, geboortedatum, medische geschiedenis, medicijngebruik en dosering, allergieën en een contactnummer bij noodgevallen. „Hoe meer gezondheidsinformatie, hoe beter”, zegt Almojera. Ook het vermelden van jouw bloedgroep is handig. Almojera tipt om dat papiertje te plastificeren of op een andere manier te zorgen dat het intact blijft.

2. Stop het document op een zichtbare en vindbare plek

Maak bijvoorbeeld twee versies van zo’n document(je). Een kleine voor in de portemonnee en een grote voor op de koelkast of een andere plek waar hulpverleners het snel kunnen opmerken. „Daardoor zorg je ervoor dat hulpverleners sneller echt hulp kunnen verlenen”, aldus Almojera.

3. Zet deze informatie óók in je telefoon

Hulpverlener Christopher Moehlenkamp vertelt dat er bepaalde apps en programma’s zijn om medische gegevens in te noteren. Met een medisch ID op jouw telefoon hoeven hulpverleners geen toegangscode van de telefoon te gebruiken.

Nog twee tips bij een ongeval thuis

De hulpverleners adviseren nog twee belangrijke dingen om te onthouden bij een noodgeval. Ben jij of iemand anders in staat om 112 te bellen bij een ongeval of noodsituatie in een huis? Zet dan de voordeur open. En sluit eventueel huisdieren op, zodat ook de hulpverleners niet gestoord of afgeleid worden.

Reacties