Dit is de slechtste plek om te zijn in een onweersbui en dit kun je het beste doen

Na een paar tropische dagen staat er vanavond en morgen mogelijk onweer op het menu. Weerdienst Weeronline vertelt wat de slechtste plekken zijn in een onweersbui en wat je het beste kunt doen als het losbarst.

Vanmorgen schreef Metro het al: het KNMI heeft code geel afgegeven. In het oosten van het land wordt het „drukkend warm” met temperaturen tussen de 32 en 35 graden. In de middag en avond is er kans op stevige onweers- en regenbuien, die de tropische warmte verdrijven. De waarschuwing voor de warmte en de onweersbuien geldt voor Groningen, Drenthe en Overijssel. Ook morgen wordt het regenachtig met mogelijk onweer. Die dag wordt het 23 tot 26 graden.

De slechte plek waar je kunt zijn tijdens onweer

Volgens de weerdienst is op of in het water een van de slechte plekken waar je kunt zijn als onweer losbarst. Water is namelijk een goede geleider. Als je weet dat er kans is op onweer, kun je het open water dus beter vermijden. Zie of hoor je het pas terwijl je al in of op het water bent? Haast je dan als de wiedeweerga terug naar land.

Je hebt het ongetwijfeld weleens gehoord, de bewering dat bliksem altijd op het hoogste punt inslaat. Dat is volgens Weeronline niet helemaal waar. Hogere objecten maken wél grotere kans op blikseminslag. Daarom hebben hoge gebouwen altijd bliksemafleiders.

Een bootje op een meer of rivier is altijd het hoogste punt in zijn omgeving. Op een grotere boot ben je doorgaans relatief veilig. Zit je op een kleinere boot of surfplank en kun je niet snel naar de kant? Dan moet je een blikseminslag zoveel mogelijk moeten zien te beperken. Blijf zoveel mogelijk bij de mast vandaan en maak jezelf zo laag mogelijk met een zo klein mogelijk contact met de grond. Dit doe je door op je hurken te gaan zitten met beide voeten bij elkaar met je armen om je benen heen. Dezelfde houding is ook het beste wat je kunt doen in een open omgeving.

Maatregelen binnenshuis

Binnenshuis zijn de risico’s op ongelukken met bliksem gelukkig een stuk kleiner, maar ze zijn er nog steeds. Zo kun je de risico’s beperken:

Ga niet douchen tijdens een onweersbui. Als bliksem inslaat in een waterleiding in de omgeving, kun je via het water onder de douche een schok krijgen.

Haal de stekkers van apparaten uit het stopcontact. Hiermee voorkom je overspanning. Dit kan apparatuur kapot maken en leiden tot brand.

Onweer gaat vaak gepaard met windstoten en regen, dus je doet er goed aan om de ramen en deuren te sluiten.

