KNMI geeft code geel af vanwege onweersbuien en extreme warmte

Het KNMI heeft ook voor vandaag code geel afgegeven. In het oosten van het land wordt het „drukkend warm” met temperaturen tussen de 32 en 35 graden, waarschuwt het instituut. Bovendien is er in de middag en avond kans op stevige onweers- en regenbuien, die de tropische warmte verdrijven.

De waarschuwing voor de warmte en de onweersbuien geldt voor Groningen, Drenthe en Overijssel. Voor Gelderland en Limburg geldt code geel alleen om de warmte. Door de hoge temperaturen is het weerbeeld erg onstabiel, meldt Weeronline.

Warmte blijft, wel onweer

Naar verwachting valt de meeste neerslag landinwaarts, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wel zijn de buien erg lokaal.

Deze ochtend is de wind gedraaid, waardoor er minder warme lucht wordt aangevoerd. Aan de kust daalt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Landinwaarts blijft het echter warmer met 29 tot lokaal 33 graden. In de middag nemen de bewolking en de kans op onweersbuien toe. De meeste regen lijkt echter in Duitsland te vallen.

Ook morgen wordt het regenachtig met mogelijk onweer. Die dag wordt het 23 tot 26 graden.

Tropisch warm

Het was de afgelopen dagen tropisch warm. Brancheorganisatie de Nederlandse Kust Vereniging (NKV) en strandtenten in Vlissingen en Scheveningen zag gisteren daardoor veel gasten en volle terrassen.

Volgens NKV-bestuurslid Niels Priester was het op veel plekken druk. „Vooral de bekende stranden zoals Zandvoort, Scheveningen en Bloemendaal zien veel bezoekers. Ook op de stranden in Zeeland en de Waddeneilanden is het goed druk”, vertelde Priester tegen persbureau ANP. Volgens hem zaten de terrassen behoorlijk vol. „Gezien de weersverwachtingen verwachten we dat het ook de rest van de week druk blijft op de stranden, zeker als het zonnig blijft.”

De drukte helpt om het minder goede voorjaar deels goed te maken, aldus Priester, die zelf een strandtent in Zandvoort heeft. Bij slecht weer zoals afgelopen voorjaar merken strandpaviljoens dat veel mensen wegblijven. „Voor veel paviljoens is deze drukte essentieel om de gemiste omzet van eerder dit jaar in te halen.”

