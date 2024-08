Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel verwachtingen over regeerprogramma van kabinet, maar ‘pijnlijke besluiten uitgesteld’

Het regeerprogramma wordt minder concreet dan gepland, zeggen Haagse bronnen tegen persbureau ANP. De hoofdlijnen die de coalitie heeft afgesproken, moeten in dat regeerprogramma worden omgezet in concrete maatregelen, maar het is nog zeer de vraag hoeveel daarvan terechtkomt.

Een bron verwacht dat het regeerprogramma „een graadje dieper” gaat dan het hoofdlijnenakkoord, maar niet meer dan dat. Een andere zegt dat het „niet heel diepgaand” wordt. Een betrokkene suggereerde dat het schrijven van het regeerprogramma voor de kabinetsploeg ook simpelweg een goede methode was om zich het coalitieakkoord eigen te maken.

Pijnlijke besluiten rond bezuinigingen worden in sommige gevallen uitgesteld, omdat de grootste bezuinigingen pas aan het eind van de kabinetsperiode vallen. Bewindslieden zouden het spannend vinden om keuzes te maken waar mogelijk niet alle coalitiepartijen zich in kunnen vinden.

Verschillen

De tijd die het kabinet heeft om het programma te schrijven, zou meespelen. In juli is het kabinet beëdigd, halverwege september moet het regeerprogramma af zijn. Als moment om het stuk naar de Kamer te sturen wordt 13 september het vaakst genoemd.

De verschillen tussen ministeries zijn groot. Van enkele ministeries is bekend dat ze met concrete maatregelen afwijken van het hoofdlijnenakkoord, of dat ze wel degelijk met specifieke bedragen komen.

In zijn eerste Kamerdebat beloofde premier Dick Schoof: „Wat u mag verwachten, is een uitwerking van de belangrijkste onderwerpen uit het hoofdlijnenakkoord, waarin doelstellingen, aanpak, planning en middelen inzichtelijk worden gemaakt, met uiteraard ook aandacht voor het maatschappelijk draagvlak en de uitvoerbaarheid.”

Schoof zei vrijdag dat de fractievoorzitters van tevoren mogen kijken of het regeerprogramma „een adequate uitwerking van het hoofdlijnenakkoord is”. Maar dat de fracties er uitgebreid over spreken is volgens de premier „ieder geval niet de bedoeling”.

ANP

