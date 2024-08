Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo gaat het studentenleven van prinsessen Amalia en Alexia eruit zien

Voor alle studenten komt straks in september het nieuwe schooljaar er weer aan. Zo ook voor onze eigenste prinsessen, Amalia en Alexia. En zo ziet hun komende studententijd er kennelijk uit.

Prinses Amalia (20) begint aan haar derde studiejaar aan de Universiteit van Amsterdam. Ze zou eigenlijk twee jaar geleden al haar intrede doen bij de Amsterdamse studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V., maar dat sloeg ze uiteindelijk toch af. De prinses vertrok naar Madrid vanwege mogelijke dreiging.

Omstreden studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. en ontgroening

Waarom zij haar lidmaatschap bij A.S.C./A.V.S.V. aan zich voorbij liet gaan? Dit corps kwam eerder behoorlijk in opspraak. Het Amsterdamse Studenten Corps (ASC) lag namelijk onder vuur, vanwege hun omstreden uitspraken tijdens een ‘herendiner’, waarin zij vrouwen bestempelden als ‘sperma-emmers’ en ‘hoeren’.

Reden voor de prinses dus om maar geen ‘feut’ te worden. Maar ze heeft zich kennelijk bedacht, want Amalia heeft inmiddels haar ontgroening achter de rug. Over het fenomeen ‘ontgroening’ is overigens de afgelopen tijd ook behoorlijk wat te doen geweest.

Studententijd Amalia bij dispuut Amsterdam

Shownieuws en Quote bleken op de hoogte te zijn van de ontgroening van Amalia, die in Leusden plaatsvond. Daar moest ze iedere dag de Nederlandse vlag hijsen en het Wilhelmus zingen. De ontgroening is inmiddels achter de rug en eind september wordt Amalia officieel lid van het corps. De prinses zit bij het dispuut K.A.R.A.A.T., waarvan de leden ‘Karates’ worden genoemd. Volgens Shownieuws staan zij bekend als leden ‘met een grote bek en stevige drinkers’.

Overigens is het bij de Oranjes traditie om lid te worden van een studentenvereniging. Vader Willem-Alexander was namelijk tijdens zijn studententijd lid van het Leidse Minerva, net als oma Beatrix.

Prinses Alexia gaat studeren in Londen

Tegelijkertijd blijkt dat zusje Alexia (19) in het Britse Londen gaat studeren. Ze kiest voor de studie Science and Engineering for Social Change aan het University College London (UCL), een oude en prestigieuze universiteit in de wijk Stratford.

Eerder maakte de prinses in Wales aan de United World College of the Atlantic (UWC Atlantic) haar middelbare schooltijd af. Daar ontving zij een Internationaal Baccalaureaat, dat gelijkstaat aan een vwo-diploma.

Prestigieuze Britse universiteit

Na een tussenjaar, waarin veel gereisd werd, is het dus tijd voor haar Britse studie. Een driejarige opleiding op de technische faculteit. „Met deze opleiding wordt u een leider van de volgende generatie op het gebied van maatschappelijke verandering”, is op de website van de universiteit te lezen. Een opleiding waarin onder meer bouwkunde, energie, milieu, kunstmatige intelligentie, maar ook veranderingen rond maatschappelijke normen en gedrag samenkomen.

Overigens kom je niet zomaar op die opleiding. Voor de studie van Alexia moet je eindexamengemiddelde minstens een 7,3 zijn. En je moet vloeiend Engels spreken.

En na de studie?

Volgens NU.nl kan de prinses uiteindelijk aan het werk als milieuwetenschapper, medewerker van een liefdadigheidsinstelling of duurzaamheidsexpert. Maar Alexia sprak eerder uit dat ze haar zus Amalia, als zij koningin is, wil bijstaan in haar taken.

En prinses Ariane (17)? Die rondt haar middelbare school af in Italië.

