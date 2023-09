Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Vlog’ van prinses Alexia mondt uit tot grote onlinehit: ‘Kon gelukkig wel vapen tijdens de Troonrede’

Niet alleen het item uit De Avondshow met Arjen Lubach over waarom meer werken niet altijd loont, viel op. Ook een ‘nepvlog’ van prinses Alexia maakt de tongen los.

Het fragment uit De Avondshow met Arjen Lubach over de eerste Prinsjesdag van prinses Alexia is online een groot succes.

‘AlexxxxiaVanOranje’

In het hilarische en voor veel jongeren herkenbare filmpje, maakt de 18-jarige Alexia zogenaamd een vlog van Prinsjesdag. Het fragment werd binnen zestien uur bijna 2 miljoen keer bekeken. Dat hebben producent Human Factor TV en de VPRO gemeld.

De fictieve vlog die ‘AlexxxiaVanOranje’, de verzonnen gebruikersnaam voor de prinses, had gemaakt op TikTok was het hoogtepunt van een uitgebreider item over Prinsjesdag in de uitzending.

Kabinetsleden vergelijken met Harry Potter-personages

In de vlog becommentarieert ze de rijtoer met de koetsen, evenals de troonrede – waarbij ze kabinetsleden aanziet voor personages uit de Harry Potter-films, met Geert Wilders als Draco Malfoy en Ernst Kuipers als Voldemort – en de balkonscène aan het slot.

Zo wordt de kijker meegenomen tijdens Prinsjesdag vanuit de ogen van de jonge prinses. „Hey, it’s me, Alexia. Welkom bij weer een nieuwe dag uit mijn tussenjaar”, is te horen aan het begin.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vlog van prinses Alexia

Vanaf het moment dat het gezin opstaat en ontbijt – waarop ‘Alexia’ klaagt dat ze te vroeg op moet staan – tot de rit naar Paleis Noordeinde, waar de fictieve playlist van haar vader te horen is in de auto, komt langs. Verder is ze tijdens de troonrede blij dat ze even kan vapen: „Nieuwe smaak ontdekt, superchill.” Bij thuiskomst na de heisa rondom Prinsjesdag zegt ze: „Het lachen naar gewone mensen heeft echt het vocht uit mijn bakkes getrokken.”

Het item wordt veel gedeeld op sociale media en het werd vandaag bovendien besproken in het NOS Radio 1 Journaal.

Daarnaast zijn de reacties op het filmpje overweldigend positief. Op Instagram reageren kijkers namelijk met: „Volgens mij lacht ze hier zelf ook keihard om!”, „LuckyTV is er niks bij” en „ik heb het al 5 keer bekeken, ik kom niet meer bij!”

De Avondshow met Arjen Lubach scoort onlinehit

De video is het populairst op TikTok, waar het al meer dan 900.000 keer is bekeken. Daarna volgen Instagram, met ruim 500.000 keer, X (252.000 keer) en YouTube (meer dan 100.000 keer).

Het is overigens de tweede maal dit seizoen dat een fragment uit De Avondshow met Arjen Lubach het online bovengemiddeld goed doet. Eerder werd ook een kritisch item over voedingssupplementen en het programma The Biohack Project bovengemiddeld vaak bekeken.

