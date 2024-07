Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoelang moet je onder de koude straal staan? En nog meer vragen over koud douchen

Koud douchen is voor velen geen pretje. Maar naast dat het in kosten wat scheelt, levert het ook gezondheidsvoordelen op. Maar hoe gezond is koud douchen en hoelang moet je nou onder die koude straal staan?

Volgens het Nibud kost een douchebeurt gemiddeld 65 liter warm water bij een douchebeurt van 8 minuten. Daarvoor betaal je 0,55 euro bij een gasboiler (ketel) en 0,68 euro bij een elektrische boiler. Goed, dat kost ook weer niet de wereld, maar als je elke dag minimaal één keer doucht, kom je toch uit op een bedrag van zo’n 200 tot 250 euro. Fijn toch, als je daarvan een deel kunt sparen?

Vier vragen over koud douchen

Is koud douchen gezonder dan warm douchen?

Of het één echt gezonder is dan het ander, is lastig te zeggen. Beide soorten douches hebben namelijk hun eigen voordelen. Zo werkt een warme douche stressverlagend en ontspant het je spieren, een koude douche maakt je dan weer alerter en zou beter zijn voor je haar en huid. Toch is er uit onderzoek een opvallende conclusie naar voren gekomen: mensen die koud douchten, meldden zich 29 procent minder vaak ziek dan diegenen die onder een warme douche stapten.

Het zit zo: arts-onderzoeker Geert Buijze van het AMCE liet 3018 proefpersonen tussen de 18 en 65 jaar koud douchen. Zij waren niet gewend aan de kou en kregen allemaal een andere tijdsduur mee. De laatste groep douchte helemaal niet koud, maar warm. Uiteindelijk bleek dus dat die groep zich vaker ziek meldde.

Wat zijn de voordelen van koud douchen?

Naast zoals hierboven genoemd de alertheid, zou koud douchen ook een positief effect hebben op je huid en haar. Je haar zou meer gaan glanzen, je huid gladder worden. Dat komt mede omdat warm water belangrijke oliën wegspoelt. Uit onderzoek blijkt ook dat mensen die regelmatig onder de koude straal stappen, een beter immuunsysteem hebben. Daarnaast zouden spieren na een koude plons of douche sneller herstellen én het zou vermoeidheid verminderen.

Ook helpt een koude douche tegen pijn, alhoewel het effect licht is. Denk bijvoorbeeld aan zo’n zak ijs op een verstuikte enkel, maar dan over je hele lichaam. Tot slot ook niet geheel onbelangrijk: koud douchen zorgt ervoor dat je humeur verbetert. Volgens onderzoekers verhoogt de kou de beschikbaarheid van neurotransmitters als noradrenaline en endorfine.

Hoelang moet je koud douchen?

Je moet natuurlijk helemaal niks, zeker als je niet gewend bent om koud te douchen, voelt vijf seconden al als een hele prestatie. Maar toch is er een richtlijn voor beginnende Wim Hoffers: 30 seconden. Begin daarmee en houd de tijd bijvoorbeeld bij met een douchetimer (zo’n zandlopertje dat je aan de wand kunt plakken). Merk je dat je die 30 seconden na een tijd goed volhoudt? Dan kun je opbouwen naar 60, 90 of misschien zelfs 120 seconden.

Hoe begin je met koud douchen?

Beginnen met koud douchen is simpel, je moet het simpelweg doen. Misschien schrik je de eerste paar keren van het koude water, maar blijf vooral op je ademhaling letten. Je bent geneigd snel en hoog te ademen, maar diep en langzaam ademen is the way to go. Zo blijf je gefocust en haal je je lichaam enigszins uit die stress-stand. Daarnaast kun je eerst een voet onder de kraan houden, dan je hele been, je arm en zo verder. Ook kun je beginnen met een lauwe temperatuur en die steeds verder omlaag brengen. Zo bouw je het stukje bij beetje op. En zoals gezegd: je hoeft niet gelijk vijf minuten koud te douchen, begin met 30 seconden.

Vorige Volgende

Reacties