Onbegrip in Kamer om NL-Alert dat naar Twitter verwijst, eerste schademeldingen voor storm Poly

Mensen in Noord-Holland kregen vanochtend vanwege de zeer zware storm Poly een NL-Alert te zien op hun telefoon, waarin verwezen wordt naar Twitter. Op het sociale platform zou de brandweer meer informatie verspreiden. Er is echter wel een probleem: door een nieuwe update kunnen mensen zonder Twitter-account geen tweets bekijken. In de Tweede Kamer heerst veel onbegrip, dat deels wordt geuit via, jawel, Twitter.

„Hoe de digitale overheid uit de bocht kan vliegen”, zegt ChristenUnie-Kamerlid Nico Drost. „In een noodsituatie moet iedere inwoner van ons land kunnen vertrouwen op goede nieuwsvoorziening. Via kanalen die voor iedereen bereikbaar zijn. En dat mag niet afhankelijk zijn van een onberekenbaar medium.”



NL-alert voor code rood verwijst naar Twitter

Volgens D66’er Hind Dekker-Abdulaziz kan het „gevaarlijke situaties opleveren” als de hulpdiensten alleen via Twitter communiceren, zoals bij het NL-Alert het geval is. Naast dat mensen zonder account geen tweets kunnen zien, is er ook een berichtenlimiet ingesteld. Als je ‘te veel’ tweets hebt gezien, kun je niet meer verder scrollen. „Dit moet anders”, vindt zij.

Op Dumpert stromen de video’s van de storm binnen. Omgewaaide bomen, overlast op de weg, noem het maar op. Poly zorgt voor flink wat gedoe in ons land. Vanochtend werd het treinverkeer in meerdere provincies al stilgelegd.

Storm Poly zorgt voor schade

Inmiddels zijn de eerste schademeldingen al gemaakt. Een woordvoerder van verzekeraar Interpolis en een woordvoerder van a.s.r. vertellen dat de eerste telefoontjes over schade zijn binnengekomen. Maar volgens Interpolis ‘valt het aantal schademeldingen tot nu toe mee’. „Er is een kleine tiental aan meldingen binnengekomen”, zegt de woordvoerster. Uit welke regio de meldingen binnenkwamen kon Interpolis nog niet direct zeggen. In het noordwesten van het land geldt momenteel code rood vanwege de storm.

„A.s.r. neemt tot nu toe geen grote hoeveelheid schademeldingen waar door de weersomstandigheden”, zegt een woordvoerster. „Het aantal inkomende oproepen door de storm is laag, een handvol, en er is nog geen sprake van grote schademeldingen.” De verzekeraar zegt verder „goed voorbereid” te zijn op het aantal meldingen, onder meer in de bezetting aan de telefoon.

Op sociale media staan meldingen van de brandweer die uitrukt voor stormschade door omgevallen bomen en omgewaaide hekken en steigers, zoals in Hazerswoude-Rijndijk in Zuid-Holland. Poly is de tweede zware julistorm in Nederland in meer dan honderd jaar.

112 alleen in geval van nood

Op Twitter roepen diverse veiligheidsregio’s op niet meteen 112 te bellen voor stormschade. „Bel 112 alleen in noodgevallen”, meldt de Veiligheidsregio Kennemerland. Deze veiligheidsregio riep eerder in de ochtend ook al op tot het niet meteen bellen van de nationale alarmlijn, omdat deze dreigt overbelast te raken in die regio.

Als er geen spoed is, maar wel de brandweer ter plaatse nodig is, kunnen mensen 0900-0904 bellen.