Logeerverbod en andere bizarre voorwaarden in huurcontract: wat kun je daartegen doen?

In deze oververhitte woningmarkt kunnen verhuurders van woonruimtes bizarre voorwaarden stellen aan huurders. Denk bijvoorbeeld aan een verbod om de weekenden op je kamer te blijven of een verbod om de muren te schilderen. De vraag naar woonruimte is immers groot, het aanbod klein. Welke vreemde voorwaarden komen er voor in huurcontracten? En wat kun je daartegen doen?

Vreemde voorwaarden in huurcontracten komen nog regelmatig voor. Denk bijvoorbeeld aan het niet mogen boren in muren, geen muziek mogen afspelen of het verbod om in het weekend te blijven wonen op je eigen kamer, waar je maandelijks toch zo’n 650 euro voor betaalt.

Onterechte kosten in huurcontract

Uit onderzoek van de Woonbond blijkt dat er regelmatige vreemde bepalingen of voorwaarden in huurcontracten staan. Ook worden er vaak onterechte kosten gerekend. Zo worden er regelmatig contract- of administratiekosten gevraagd, terwijl dit wettelijk gezien niet mag. Hetzelfde geldt voor sleutelgeld, verhuurkosten, inschrijfkosten of de waarborgsom van drie keer de huur en bemiddelingskosten. Hoewel het juridisch gezien niet is toegestaan, komt het wel vaak voor.

Vreemde voorwaarden in huurcontract

Er worden niet alleen onterechte kosten gevraagd, ook staan er regelmatig vreemde bepalingen of voorwaarden in een huurcontract. Volgens de Woonbond is dat bij maar liefst 80 procent van de huurders het geval. Het gaat dan bijvoorbeeld om een boorverbod, een verbod om samen te wonen, maar ook een verbod op logeren komt ook voor.

Verbod op muziekinstrument bespelen

„Je merkt dat er verhuurders zijn die denken van alles in de huurvoorwaarden te kunnen zetten, waar ze helemaal niet over gaan”, vertelt Marcel Trip, belangenbehartiger bij de Woonbond aan Metro. Hij noemt het voorbeeld van een verbod om een gaatje in de muur te boren. „Je mag natuurlijk prima even iets ophangen. Dat is een beetje een overtrokken voorwaarde.”

„Er zijn verhuurders die denken: het is mijn bezit”, vervolgt hij. „Maar iemand moet een woning op een normale manier kunnen gebruiken.” In sommige huurcontracten is de bepaling opgenomen dat het verboden is om een muziekinstrument te bespelen of naar muziek te luisteren. Ook die voorwaarde mag juridisch gezien niet. „Als je muziek luistert of een muziekinstrument bespeelt, moet je geen overlast veroorzaken. Als je om 1 of 2 uur ’s nachts alle ramen openzet, is dat iets anders dan muziek spelen op een normale manier”, zegt Trip.

Logeerverbod of weekendverbod

Een andere voorwaarde die de Woonbond in haar onderzoek vaak tegenkwam, is het verbod op logés of het niet mogen bepalen welke kleur verf de muur krijgt. „Dat is een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer”, zegt Trip. In de praktijk zal de verhuurder dat vaak niet actief gaan controleren, tenzij je een etage of een kamer huurt in iemands woning.

Een andere variant is het verbod om in het weekend op je eigen kamer te blijven. Deze voorwaarde zie je nogal eens voorbij komen bij hospitakamers. Ook deze bepaling houdt juridisch geen stand. „Als je de woonruimte huurt, moet je daar ook gebruik van kunnen houden.”

Huisdierenverbod

Wat in vrijwel alle huurcontracten naar voren komt, is het verbod om huisdieren te houden in de woning. Ook daarvoor geldt dat de verhuurder zich hier niet mee zou mogen bemoeien. „Het is een privékeuze, al is het niet in alle gevallen zo handig. Als je in een klein appartement woont met drie honden, kun je daarmee in de problemen komen”, zegt Trip. „Maar als je een hamster wilt houden, zou er geen probleem moeten zijn.”

Verbod op naar geschillencommissie stappen

Een voorwaarde die je geregeld tegenkomt in huurcontracten, is het verbod om naar de huurcommissie of een andere geschillencommissie te stappen. „Dat is van de zotte”, reageert Trip. Zo’n verbod zou namelijk betekenen dat je een boete krijgt of de woonruimte kwijtraakt, als je naar de geschillencommissie stapt als er onenigheid is. „De voorwaarden moeten wel redelijk zijn. Als je daar allemaal zaken in zet die niet kloppen met de Nederlandse wet, dan ben je daar ook niet aan gebonden.”

Wat kun je tegen onredelijke eisen doen?

Wat als je er als huurder achter komt dat er vreemde voorwaarden in jouw huurcontract staan, wat kun je daartegen doen? „Weet dat je er niet aan gebonden bent”, zegt Trip. „Je kunt de Huurderslijn bellen, een telefonische adviesdienst. Die kunnen je daarbij helpen.”

Op de website van de Woonbond staat bovendien een ‘huurcontract-check’, waarmee je kunt testen of er regels in jouw contract staan die juridisch gezien niet standhouden.

