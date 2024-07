Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

En piek in tekenbeten verwacht, zo bescherm je jezelf

Oppassen geblazen: de komende weken wordt een piek in tekenbeten verwacht. Dat zeggen onderzoekers van de universiteit in Wageningen en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). We geven tips om je tegen teken te beschermen.

Er komen in Nederland jaarlijks 1,5 miljoen tekenbeten voor. Zo’n beet is voor de meeste mensen ongevaarlijk, maar zo’n 27.000 mensen krijgen de ziekte van Lyme. Ruim duizend hiervan krijgen langdurige klachten. Bij de ziekte van Lyme kunnen mensen een rode ring of vlek krijgen op de plek waar de teek heeft gebeten. Ook kunnen ze koorts, spierpijn, huid-, zenuw- en hartklachten krijgen.

Stijging van meldingen over tekenbeten

Je kunt het hele jaar door een tekenbeet krijgen, maar de afgelopen week is er een sterke stijging van het aantal tekenbeetmeldingen te zien. „Die stijging zien we vaker rond deze tijd van het jaar”, zegt Kees van den Wijngaard, epidemioloog bij het RIVM. „Opvallend is dat het aantal meldingen in de eerste 6 maanden van 2024 39 procent lager ligt dan het gemiddeld voor deze periode. We hebben hiervoor geen duidelijke verklaring. Het slechte weer van dit voorjaar zou ervoor gezorgd kunnen hebben dat mensen minder in het groen waren en dat zij daarom minder teken gemeld hebben.”

Tips om je te beschermen

RIVM adviseert om jezelf te controleren op tekenbeten als je in de tuin, de duinen of het park bent geweest. Zie je een teek zitten? Verwijder hem met een pincet of tekentang en houd de plek daarna drie maanden scherp in de gaten. Zijn er verdachte kringen te zien te zien rond de plek van tekenbeet, heb je jeuk of krijg je last van andere gezondheidsklachten, dan is het een goed idee om de huisarts te bellen.

Dit nog wat extra tips om je te beschermen van entomoloog Thomas Mather:

Insecticiden schijnen een positief effect te hebben op de vernietiging van teken. Permethrin is er één van.

Heb je een teek gespot op je kleding? Teken overleven een wasbeurt in de wasmachine. Maar de droger droogt ze juist uit, waardoor de overlevingskans nihil is.

Teken houden niet van de zon en hopen zich op in koele, vochtige plekken. Vermijd de schaduw dus liever als je tekenbeten wilt voorkomen. Smeer je wel goed in de zon zit.

Bedek jezelf goed en draag lichte kleding. Een teek valt op een lichte achtergrond meer op.

Teken willen ook nog weleens in de vacht van een hond rondkruipen. Check de vacht van je huisdier daarom extra goed als jullie in het bos zijn geweest.

