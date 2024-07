Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vakantieweer op komst: augustus lijkt echte zomermaand te worden

Een paar flinke zomerse weken hebben we in Nederland nog niet gehad de afgelopen tijd. Kwam de zon een tijdje tevoorschijn, dan werd hij na een paar dagen al gauw verdrongen door wolken en hoosbuien. Maar volgens Weeronline wordt augustus een maand met beter weer.

Wateroverlast, jassen die weer tevoorschijn worden gehaald en voortdurend natgeregend op plek van bestemming aan komen. Juli geeft tot nu toe vooral het gevoel dat de zomer nog heel ver weg is, terwijl in het zuiden en het midden van Nederland de zomervakantie al is aangebroken.

100 millimeter neerslag

Op meerdere plekken in het zuidoosten van Nederland is de 100 millimeter neerslag al gepasseerd, waar in normaal gesproken gemiddeld 79 millimeter valt in de hele maand juli. Dat leidde tot ondergelopen straten, verregende festivals en drassige campings.

De tweede helft van juli lijkt al een stuk warmer te worden en de temperatuur stijgt naar de 20 tot 25 graden. De zon krijgt flink meer ruimte de komende dagen.

Augustus de maand van zonaanbidders?

Augustus lijkt ons het weer te geven waar zonaanbidders al wekenlang naar snakken. In de volgende maand verwacht Weeronline dat er langdurige droge periodes zullen aanbreken. Er kan hier en daar een bui vallen, maar er valt waarschijnlijk aanzienlijk minder neerslag dan waar we de laatste weken mee te maken hebben.

De temperaturen gaan ook omhoog, en kunnen zelfs uitkomen boven de normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Zo kunnen temperaturen van 25 graden of hoger bereikt worden. Afhankelijk van de richting van de wind is er ook kans op tropische warmte, als deze vanuit het zuiden of zuidoosten waait. Wanneer dat het geval is, is er ook kans op een stevige onweersbui.

In deze tijd van het jaar is de zonkracht het sterkst. Weeronline meldt dat tijdens zonnige momenten tussen 12 en 15 uur kan gemakkelijk zonkracht 6 gehaald worden en dan kan een onbeschermde huid al binnen 15-30 minuten verbranden. Insmeren is daarom belangrijk als je de zon op zoekt.

