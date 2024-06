Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Juli begint fris, maar later in de maand is er kans op zomerse temperaturen

Na een paar zonovergoten dagen is het de komende tijd weer even gedaan met het zomerse weer. De eerste helft van juli loopt naar verwachting relatief koel en wisselvallig voor de tijd van het jaar. Maar er is hoop, want later in de maand stijgen de temperaturen en is er zelfs kans op een tropische dag.

In de eerste helft van juli moeten we het doen met maxima van 18 tot 22 graden. Dat is vrij koel voor de tijd van het jaar, want normaal gesproken begint juli met temperaturen tussen de 20 en 24 graden.

Wind uit het westen

Dat we de komende dagen niet boven de 22 graden uit gaan komen, komt omdat de wind uit westelijke richting waait. Daar komt pas halverwege de maand verandering in, wanneer de wind naar het zuidwesten draait. Hierdoor wordt er warmere lucht aangevoerd en kunnen we rekenen op temperaturen tussen de 21 en 24 graden, aldus Weeronline.

Vanaf dan neemt ook de kans op zomerse dagen toe. Naar verwachting stijgt het kwik in de tweede helft van juli tot 25 graden. Ook is er kans op een enkele tropische dag met temperaturen boven de 30 graden. Het weerbeeld bestaat verder uit een mix van wolken, zon en af en toe een bui, maar het grootste deel van de tijd zal het droog en zonnig zijn.

Hoge zonkracht in juli

Hoewel de maand naar verwachting wat koel begint, is het wel verstandig om je goed in te smeren. In juli is de zonkracht vaak 6 of 7, waarschuwt Weeronline. „Vergis je niet op dagen met stapelwolken want met de zon tussen de wolken door kan de zonkracht extra hoog uitpakken.”

Verder moeten mensen die allergisch zijn voor pollen ook in juli nog rekening houden met klachten. Veel kruiden komen deze maand tot bloei, waaronder de bijvoet. Deze plant veroorzaakt bij veel mensen hooikoortsklachten.

