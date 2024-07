Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Echte Gooische Moeder Kimberly kijkt eigen serie niet: ‘Confronterend’

De populaire reality-serie Echte Gooische Moeders telt inmiddels al vier seizoenen. Toch kijkt Kimberly Bosman de serie zelf liever niet. Dat vertelt ze in het RTL-programma Realitea. ,,Dan vind ik het een beetje confronterend.”

Echte Gooische Moeders is sinds 2020 op tv. De voormalige Gooische meisjes Pauline Wingelaar, Leslie Keijzer, Kimberly Bosman, Florine Hofstee en Bo Wilkes worden nu gevolgd in hun levens als moeder.

Openhartig in Echte Gooische Moeders

Bosman was openhartig in het laatste seizoen over haar wens om nog een kind te krijgen en onderging een IVF-traject. ,,Ik vind het mooi dat ik het heb gedeeld, het hele traject. En ik krijg er ook echt heel goede reacties op.”

In Echte Gooische Moeders wordt Bosman gevolgd tijdens haar IVF-behandeling. Hoe het is om dat nogmaals te beleven? ,,Ik moet zeggen dat ik niet de afleveringen terug kijk als ze online staan, omdat ik het dan een beetje confronterend vindt”, legt ze uit in Realitea.

Toch zijn de reacties voornamelijk positief, zegt ze. ,,Zoals: ‘Wat mooi dat je het deelt en dat je er juist openlijk over spreekt’.”

Kimberly meer op de voorgrond

Vriendin en mede-Gooische moeder Lesley vindt het goed dat Kimberly meer op de voorgrond treed in Echte Gooische Moeders. ,,Ik vind het leuk dat ze meer Kim laten zien. Niet het IVF-gedeelte, maar sowieso meer Kim. Want eigenlijk is ze altijd op de achtergrond en denkt ze: ik ben niet zo belangrijk. Maar ze is het allergrappigst. En dit is gewoon een heel belangrijk onderwerp. Heel vervelend, maar ik vind het wel heel mooi dat je dat deelt.”

Toch mag er volgens Kimberly nog meer openheid komen over vruchtbaarheidsproblemen en IVF, vertelt ze. Haar openheid op tv, heeft ook voor meer openheid in haar privéleven gezorgd. ,,Ik zie nu bij een vriendinnengroep dat die er nu ook over praten met mij, terwijl ze dat vooraf denk ik niet zo makkelijk op tafel zouden durven gooien.”

