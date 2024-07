Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo kies je de perfecte wijn bij je gerecht

Ben je een liefhebber van een goed glas wijn bij je eten? Om optimaal van je diners te genieten, is het verstandig om de perfecte wijn hierbij te kiezen. Dit is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe kies je nou de juiste wijn bij je gerecht? Wij helpen je op weg en zetten hieronder de beste tips op een rijtje.

Stem de smaken op elkaar af

Een van de belangrijkste tips om de perfecte wijn te kiezen bij je gerecht, is om de smaken van de wijn en je gerecht op elkaar af te stemmen. Om er ultiem van te genieten, is het van belang dat de wijn en het gerecht elkaar goed aanvullen.

Witte wijnen passen over het algemeen heel goed bij visgerechten en salades, terwijl er bij vleesgerechten vaak gekozen wordt voor volle, rode wijnen. Rosé wijnen passen uitstekend bij gevogelte, salades en lichte pasta’s. Door de juiste combinaties te maken, zorg je ervoor dat de wijn en je maaltijd elkaar versterken.

Blijf experimenteren

Een andere goede tip is om te blijven experimenteren. Hoe meer je experimenteert, hoe beter je ontdekt waar je van houdt en welke combinaties goed werken. Sta open voor nieuwe combinaties, ook als ze in de eerste instantie misschien vreemd klinken. Door te experimenteren leer je je voorkeuren steeds beter kennen en wordt het steeds makkelijker om de juiste keuze te maken. Durf daarom vooral veel te variëren.

Wil je af en toe nieuwe wijnen uitproberen, maar hier niet al te veel geld aan spenderen? Ga dan altijd op zoek naar een wijn aanbieding, zodat je flessen met korting kunt scoren. Met een aanbieding kun je gemakkelijk geld besparen en voorkom je dat je te veel betaalt. Vooral als je het heerlijk vindt om regelmatig een goed wijntje te drinken, kunnen de kosten snel oplopen. Het is daarom verstandig om slimme keuzes te maken en deals in de gaten te houden.

Houd rekening met de saus van je gerecht

Saus speelt meestal maar een kleine rol in je maaltijd, maar toch is het goed om hier rekening mee te houden als je de perfecte wijn bij je gerecht wilt kiezen. Rode wijnen werken goed bij rode sauzen, zoals bolognesesaus of tomatensaus. Bij lichte of romige sauzen is het een aanrader om voor een witte wijn te kiezen. Zorg er dus voor dat je eerst goed weet wat je precies gaat eten voordat je hier een lekker glaasje wijn bij kiest.

Vraag experts om advies

Vind je het lastig om zelf een goede keuze te maken? Dan kan het geen kwaad om advies te vragen aan een expert. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een sommelier of een verkoper in een slijterij. Zulke experts hebben genoeg ervaring om je te helpen bij het maken van de juiste keuze.

Deze bovenstaande tips helpen je erbij om de juiste wijn te kiezen bij je gerechten. Hoe beter de keuzes zijn die je maakt, hoe meer je kunt genieten van je maaltijden!