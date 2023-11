Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel onbetrouwbare webshops online: met deze handige lijst voorkom je dat sint- of kerstcadeau nooit aankomt

Aankopen online doen, dat doen we allemaal weleens. Met de feestdagen in aantocht zal dat in de laatste weken van het jaar flink toenemen. Daar springen oplichters op in, door producten extra goedkoop aan te bieden. En wie niet oplet, kan zomaar worden opgelicht. Gelukkig is er een manier om neppe webshops te ontmaskeren, zodat je niet met lege handen staat.

Als je dacht dat online winkelen alleen mis kan gaan bij een onbekende buitenlandse webshop, dan heb je het mis. Het AD meldt dat er in Nederland steeds meer online webshops actief zijn. Die eindigen dan wel op .nl, maar doen alsnog niet wat ze beloven. Volgens de Consumentenbond registreerde de politie in de eerste 9 maanden van 2023 al meer dan 10.000 aangiften met aankoopfraude online.

Het AD schrijft onder meer over de webshop simpelwerkt.nl, die inmiddels offline is gehaald. In nog geen week was de ‘opbrengst’ 300 aangiftes bij de politie van gedupeerde klanten en 100.000 euro schade. „Alles leek te kloppen, zelfs een aantal reviews op Trustpilot was positief.”

Lijst met webshops waarbij je je achter de oren moet krabben

Terwijl je denkt een leuk product te hebben gescoord voor een bodemprijs, gaan de oplichters er met jouw geld vandoor. En dat leuke product? Dat wordt nooit geleverd. Dat gebeurt inmiddels zo vaak, dat de politie een flinke lijst heeft met daarop neppe verkoopsites, bankrekeningen die niet te vertrouwen zijn en andere malafide handelspartijen.

Onder het kopje ‘Bekende malafide handelspartijen’ op de website van de politie staan talloze dubieuze webwinkels vermeld, met opvallend toegankelijke namen. Denk aan deluxeschoenen.nl, bol-outlet.nl of chantal-modehuis.nl.

De bovenkant van de lijst voorziet bezoekers van wijze raad: „Blijf altijd alert en gebruik het gezonde verstand. Wanneer iets te mooi lijkt om waar te zijn, is dat meestal ook het geval!”

De lijst vind je hier.

Zo kom je er zelf achter of een webwinkel wel te vertrouwen is

Maar volgens de Consumentenbond kan zelf onderzoek doen naar de website waar je iets wil kopen ook geen kwaad. Vaak kom je er zo zelf al wel achter of een online shop te vertrouwen is. Hoe voer je zo’n onderzoekje uit? Allereerst door beoordelingen online op zoeken. Als die er weinig tot niet zijn, kan dat een waarschuwingssignaal zijn.

Ook wijst de Consumentenbond op de lijst van de politie en op de website veiliginternetten.nl. Via die site kun je webadressen controleren en wat blijkt: „Veel foute websites vallen door de mand bij deze check.” Wel waarschuwt de bond dat sommige websites onterecht groen licht krijgen. Blijkt uit de check dat de site (mogelijk) betrouwbaar is, dan is een handmatige check nog altijd zinvol. Sommige websites krijgen namelijk onterecht groen licht.

Tot slot raadt de Consumentenbond aan om advertenties te blokkeren. Want het merendeel van de slachtoffers van nepwinkels wordt aangetrokken via advertenties op sociale media. Gebruik sociale media, zoals Facebook, niet via de app, maar open deze in een webbrowser zoals Firefox en gebruik een goede adblocker. „Met deze aanpak kun je alle advertenties blokkeren, inclusief die van malafide webshops.”

