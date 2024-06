Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Werkende jongeren vaker thuis door psychische klachten: zo herken je een burn-out

Psychische klachten door onder andere prestatiedruk zorgen ervoor dat jongeren vaak maanden niet aan het werk kunnen. Een kwart daarvan heeft te maken met burn-out-verschijnselen. Maar hoe herken je een burn-out eigenlijk?

Het gaat niet goed met het ziekteverzuim onder jongeren, schrijft De Telegraaf aan de hand van cijfers van verzekeraar Nationale-Nederlanden. En dat heeft meerdere redenen, vertelt directeur collectieve inkomensverzekeringen Igno Schings in de krant. Hij noemt onder andere de prestatiedruk die ze ervaren.

Psychische klachten door sociale druk

De uitval heeft ook te maken „met onzekerheden als het klimaat en het niet kunnen krijgen van een huis. Ook de corona-periode, waarin ze vaak in hun eentje thuis zaten, speelt een rol. En ze geven aan dat ze sociaal onder druk staan. Ze moeten naast hun baan nog van alles.” Dit alles kan veel stress met zich meebrengen. Iedereen reageert anders op stress. Metro schreef eerder al over de vijf ‘stresstalen’ die er zijn.

Het onderzoek omvat het volledige ziekteverzuim in Nederland. Dat gaat langzaam de goede kant op. BV Nederland had vorig jaar 23,3 miljard euro aan kosten voor zieke werknemers. In 2022 was dat nog 25,2 miljard euro. Het aantal lichamelijke klachten neemt af. Maar het aantal uitvallers door psychische klachten neemt juist toe.

‘Fruit op het werk is niet voldoende’

De verzekeraar adviseert werkgevers om voorzorgsmaatregelen te nemen. „Wij roepen iedereen op, ook kleinere ondernemers, om meer aan preventie te doen. Praat met je mensen, vraag hoe het met ze gaat. Hou zeker de jongere werknemers in de gaten. Investeer in mentaal welzijn, je bent er echt niet alleen met fruit op het werk.”

Het herkennen van een burn-out is soms lastig. Volgens vakbond CNV zijn er een aantal signalen die aangeven dat je richting een burn-out gaat. Namelijk slaapproblemen, vermoeidheid, prikkelbaarheid, concentratieproblemen en piekeren. Een burn-out kan door meerdere redenen ontstaan zoals door een constante druk om te presteren, een slechte werksfeer of een slechte werk-privébalans.

Zo voorkom je een burn-out

De vakbond geeft een aantal handige tips om een burn-out te voorkomen.

Herken je valkuilen en stresspunten;

Plan je pauzes;

Doe een stap terug als dat nodig is;

Denk aan je werkplezier;

Laat je werk op werk.

„Een burn-out sluipt er vaak langzaam in. Let dus goed op jezelf. Heb je vaak stress en ben je uitgeput als je thuiskomt? Dan is het tijd voor actie”, leggen ze uit. Wie zijn of haar werk met plezier doet heeft minder stress. En je moet je werk ook niet mee naar huis nemen. „Zet werkmails niet op je privételefoon en schakel je werktelefoon uit buiten werkuren. Moet je toch bereikbaar zijn? Leg je telefoon dan wat verder weg.”

Soms wil je het wel rustig aan doen. Maar staat je agenda gewoon bomvol. Psycholoog Najla Edriouch gaf bij Metro tips hoe je daarmee om moet gaan.

Reacties