Jongeren proberen massaal studieschuld met TikTok af te betalen, maar werkt het ook?

„Kijk deze video vijf seconden en help me mijn studieschuld af te betalen.” Misschien staat jouw tijdlijn op TikTok er ook wel helemaal vol mee: filmpjes waarin TikTokkers niet vragen om donaties, maar om enkele seconden van je tijd. Op deze manier proberen jongeren van over de hele wereld massaal hun studieschuld af te betalen.

De ‘pay off my debt-trend’ is een hit op TikTok. Jongeren plaatsen massaal video’s waarin ze kijkers vragen om de video enkele seconden te bekijken. Dat doen ze niet zomaar, want voor die video’s krijgen ze geld. Daarmee proberen ze bijvoorbeeld hun studieschuld af te betalen of geld op te halen voor slachtoffers in Gaza.

Geld voor views op TikTok

Maar hoe werkt het? „TikTokkers proberen met die video’s toegang te krijgen tot het Creator Program van TikTok. Als je dat lukt, dan krijg je geld voor het aantal keer dat je video bekeken wordt. Hoe meer views, hoe meer geld je krijgt.”

Het idee voor deze trend komt van TikTokker Jake Heisenburg. Hij plaatste onlangs een video, die viral ging, waarin hij uitlegt dat hij een manier gevonden heeft om TikTok zijn studieschuld af te laten betalen. „Ik heb het uitgerekend en blijkbaar betaalt TikTok mijn studieschuld af als 247 miljoen mensen deze video vijf seconden lang bekijken.” Maar om hiervoor aanmerking te komen, moet de video minstens een minuut duren. De rest van de tijd is te zien hoe Jake rustig zijn ontbijt eet.

Creator Program levert weinig op

Een slimme zet, dachten veel anderen op TikTok. En dus plaatsen mensen massaal zulke video’s. Maar werkt het ook? „Nee”, zegt social mediadeskundige Joey Scheufler. „Het is eigenlijk gewoon gekkigheid, zoals je wel vaker ziet op TikTok. Als het je al lukt om toegelaten worden tot het Creator Program levert het nauwelijks iets op.”

Per duizend views krijg je van TikTok slechts een paar cent. „Stel dat je video 10 miljoen keer wordt bekeken, dan levert dat alsnog maar een paar honderd euro op. Je video moet dus wel heel erg vaak bekeken worden om je studieschuld af te kunnen betalen”, aldus Scheufler.

Voor wie alsnog een poging wil wagen, is er overigens slecht nieuws. Het Creator Program bestaat namelijk niet in Nederland. Scheufler: „Dat zie je bij meer functies. Zo is TikTok Shopping ook niet beschikbaar in Nederland. Er zijn simpelweg te weinig Nederlands sprekende TikTok-gebruikers.”

Like, share en comment

En toch kan het de moeite waard zijn, denkt Scheufler. Met het plaatsen van zo’n video kun je namelijk wel meer populariteit op het platform vergaren. „Je ziet dat deze video’s eigenlijk alles hebben, wat nodig is om populair te worden op TikTok. Ze vragen je het filmpje een paar seconden te bekijken en of je het wil delen, er op wil reageren of het wil liken. Hoe meer interactie, hoe populairder de video, hoe meer mensen deze te zien krijgen. Daar krijg je van TikTok weliswaar weinig geld voor, maar het kan je wel meer populariteit opleveren en daardoor willen merken mogelijk een betaalde samenwerking met je aangaan.”

