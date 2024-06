Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na regen komt zonneschijn? In de loop van de week meer zon

Nat, natter, natst: dat is de lente tot nu toe. Ook vandaag is het nog een grijze dag, maar er gloort wel hoop aan de horizon. In de loop van de week gaat de zon namelijk weer vaker schijnen.

Dat meldt Weeronline.

Morgen en vandaag een wisselvallig weerbeeld

Vandaag blijft het dus nog bewolkt en kan het lokaal gaan regenen. De temperatuur ligt tussen de 15 en 18 graden, maar door de wind voelt het frisser aan. Volgens het weerbureau is het ronduit koel voor de tijd van het jaar. Ook vanavond en vannacht is het grijs en rustig, met temperaturen tussen 11 en 13 graden.

Vanaf morgen breekt de zon vaker door, waardoor het weerbeeld wisselvallig is. Het kan lokaal 21 graden worden, maar er staan ook felle buien op het programma in sommige plekken. Morgennacht vallen nog enkele buien, maar daarna blijven de wolken deels weg. De zon schijnt vaker, maar de maximumtemperatuur blijft op de 18 graden steken in het binnenland. Aan de kust wordt het maximaal 15 graden.

Vanaf donderdag klaart het op en is er meer zon

Donderdag klaart het nog verder op. De ochtend begint zonnig en ook in de avond schijnt de zon weer. Midden op de dag zijn er stapelwolken met mogelijk lichte buien, met name in het noorden van het land. Het kwik stijgt licht tot maximaal 20 graden. Weeronline waarschuwt dat de zonkracht op donderdag ook hoger is, waardoor de onbeschermde huid sneller kan verbranden. Smeer je goed in dus! Pas wel op welke producten je gebruikt, want de Consumentenbond raadt een aantal zonnebrandcrèmes af.

Nog wat verder vooruitkijken? Metro schreef eerder dat de zomer waarschijnlijk vooral heel wisselvallig wordt, voor zover dat al te voorspellen is. De kans op zomerse warmte is groter dan gebruikelijk, maar ook regen- en onweersbuien zijn vaak van de partij.

