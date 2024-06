Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De belangrijkste baan op kantoor? Dit is ‘m!

Wanneer je aan mensen vraagt die een kantoorbaan hebben hoe het gaat, dan antwoorden ze negen van de tien keer; druk! Natuurlijk is iedereen druk op zijn of haar eigen manier, maar het is goed om je altijd te realiseren dat het wel een relatief begrip is. Bij veel mensen zul je merken dat er niets fout gaat op kantoor wanneer ze er even een dagje niet zijn. Maar hier zijn uitzonderingen op. Er zijn namelijk mensen waarbij je wél direct merkt wanneer ze er niet zijn.

Alles loopt net niet helemaal soepel meer en het werk blijft liggen of hoopt zich op. Bij welke functie dat het geval is? Dat lees je in dit blog. We verklappen alvast dat het zeker niet de minst betaalde baan van kantoor is. Sterker nog; wanneer je het goed doet, zul je aan het einde van de maand een leuk salaris overhouden!

De spin in het web

Op kantoor is de office manager waarschijnlijk de meest uitdagende, maar ook de meest leuke rol. Het is letterlijk het manusje van alles. Een office manager managet namelijk het kantoor. Hij of zij fungeert van ontvanger van gasten tot een vast aanspreekpunt voor collega’s. Het is dan ook niet gek dat alles al snel in de soep loopt wanneer de office manager niet aanwezig is.

Wanneer je op hetzelfde moment veel zaken tegelijk aankunt, dan is dit helemaal jouw functie. Je bent creatief en een duizendpoot, want geen vraag moet te gek zijn voor een office manager. Dit wil dan weer niet zeggen dat je nooit je grenzen aangeeft, ook dat is een belangrijke eigenschap waarover je moet beschikken in deze functie.

Wat verdient een office manager?

Dat een office manager een veredelde secretaresse is, is een sterk vooroordeel. Een goede office manager heeft vaak nogal wat meer op zijn of haar bordje, dit is aan het salaris dan ook vaak snel af te lezen. Een office manager verdient in een junior positie vaak nog 2000 euro maar dit kan al snel oplopen naar meer. Een goede manager kan zelfs wel op een ruime 6000 euro rekenen! Hiervoor moet je natuurlijk ook wel het nodige leveren, want snel schakelen en af en toe letterlijk door de gangen rennen zijn voor een office manager geen uitzondering.

Kortom, wil jij de belangrijkste man of vrouw op kantoor zijn die het écht druk heeft? Dan is office manager helemaal jouw baan. Het is een uitdagende baan die veel vraagt, maar wel een baan waar je ook loon naar werken krijgt. Daarnaast is het een baan waar je de nodige waardering kunt verwachten, want van lekkere koffie tot een opgeruimd kantoor; jij zorgt ervoor dat je collega’s ongestoord hun werk kunnen doen. Of er ook nadelen zijn? Zeker! Een dagje afwezigheid gaat nooit onopgemerkt voorbij, collega’s zullen jou waarschijnlijk als één van de eersten gaan missen.