Vijf adviezen waar je niet naar moet luisteren, volgens experts

Niet elk advies, hoe goedbedoeld ook, hoef je op te volgen. Volgens een aantal experts mag je deze vijf adviezen gerust negeren.

De therapeuten zeiden tegen Huff Post dat je naar de volgende adviezen beter niet kunt luisteren:

Geluk moet je doel zijn

Hoe gek het ook klinkt, volgens de experts is geluk niet het beste doel om te hebben. Je kunt er beter naar streven tevreden, kalm of emotioneel gereguleerd zijn. „Mensen proberen altijd geluk te bereiken, en ik denk niet dat dit een haalbaar doel is. Het doel zou niet geluk moeten zijn, omdat geluk net als elke andere emotie is: je voelt het, en dan verdwijnt het,” zegt huwelijks- en gezinstherapeut Aparna Sagaram.

Vaak vertelt de samenleving ons dat bepaalde dingen ons gelukkig zouden maken. Een relatie, een kind, een vet salaris. Het probleem daarmee is dat je in een eindeloze cyclus van het najagen van geluk kunt vervallen. Heb je eenmaal een doel bereikt, dan ben je even gelukkig, maar daarna komt er weer een nieuw doel. Waardoor je dus voortdurend naar geluk blijft streven.

Een scheiding is verkeerd

Tuurlijk: niet elk huwelijksprobleem hoeft te betekenen dat je maar beter de scheidingspapieren aan kunt vragen. Maar soms is het simpelweg beter, zegt gezinstherapeut Nathalie Moore. Stel dat je bijvoorbeeld met iemand samen bent die andere opvatting heeft over het krijgen van kinderen, dan heeft het weinig zin om voor je huwelijk te vechten. „Soms is het voor het beste van beide mensen om daar eerlijk over te zijn… en naar de relatie te kijken en te zeggen: ‘Weet je wat? We hebben het goed geprobeerd, maar het werkt gewoon niet meer”, zegt Moore. „En als er sprake is van misbruik, is het voor de veiligheid van de persoon die wordt misbruikt het beste om de relatie te verlaten.”

Familie is alles

Familie kán echt alles zijn, maar dat hoeft niet voor iedereen te zijn. Moore: „Als je uit een gezin komt met veel ernstige psychische problemen, ziekte die onbehandeld is, of misbruik, grensoverschrijding of verraad, of veel onopgelost verdriet en vervreemding… dan is het moeilijk om te leven in de overtuiging dat familie alles is.” Het kan een ongezonde druk opleggen en ervoor zorgen dat je minder snel grenzen zult aangeven.

Het is belangrijk om andere mensen op de eerste plaats te zetten.

„Dit is dus een bijzonder schadelijke overtuiging, vooral voor iemand die zich identificeert als een people pleaser of perfectionist, omdat hij of zij al een sterke drang voelt om andere mensen voorrang moet geven boven zichzelf”, stelt Moore. Deze maatschappelijke overtuiging kan er volgens haar voor zorgen dat je opofferingen doet die niet goed zijn voor je geestelijke gezondheid of functioneren. Stel: je leent een smak geld aan een familielid uit, terwijl je zelf ook niet bepaald goed in de slappe was zit. Dan heb je daar uiteindelijk jezelf mee.

Je zou op een bepaalde leeftijd kinderen moeten hebben

Afhankelijk van cultuur en opvoeding, hebben veel mensen een idee van op welke leeftijd ze kinderen zouden moeten hebben. „Die druk, als je die overtuigingen hebt geïnternaliseerd, de ‘ik zou dit op deze leeftijd zou moeten doen’… zo niet, dan is er iets mis en ben ik buiten de norm”, zegt psycholoog LaWanda Hill. „Dit kan leiden tot schaamte, schuldgevoelens en verwarring.”

