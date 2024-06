Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Man door vriendin in Nieuw-Zeeland voor de rechter gesleept: ‘Haalde me niet op voor een vlucht’

Een Nieuw-Zeelandse vrouw heeft opzien gebaard vanwege het aanklagen van haar vriend die een ‘verbaal contract’ zou hebben geschonden. Hij had haar niet opgehaald voor een vlucht, waardoor ze die, en een concert, miste. Hoe liep dat af?

De vrouw vertelde het Nieuw-Zeelandse gerecht dat ze al zes en een half jaar een relatie met de man had totdat de onenigheid ontstond.

Man haalde vriendin niet op voor vlucht

De vrouw, waarvan de naam onbekend is, had afgesproken om een concert bij te wonen met een aantal vrienden. Haar vriend had ermee ingestemd om haar naar het vliegveld te brengen en bij haar thuis te blijven om op haar twee honden te passen terwijl ze weg was. Dat leek een prima plan.

De dag ervoor stuurde ze nog een tijdschema waarin ze opgehaald moest worden, maar hij kwam nooit aan. Bij gebrek aan vervangend vervoer miste ze haar vlucht.

Doelbewust laten barsten?

De kosten zouden hierdoor ook zijn opgelopen. De reiskosten voor de volgende dag, een pendeldienst naar het vliegveld en het onderbrengen van haar honden in een kennel moest de vrouw hierdoor extra bekostigen.

Heeft de man zijn vriendin doelbewust laten barsten? De vrouw vermoed van wel, mede omdat hij vaker bij haar thuis verbleef en op haar honden paste. Maar is zo’n mondelinge afspraak rechtsgeldig?

Juridisch niet bindend

Of de man wel of geen belofte heeft gedaan, doet er juridisch niet toe, oordeelt de rechter in Nieuw-Zeeland. „Partners, vrienden en collega’s maken sociale afspraken, maar het is onwaarschijnlijk dat deze juridisch kunnen worden afgedwongen tenzij de partijen een handeling verrichten waaruit een intentie blijkt dat ze gebonden zijn aan hun beloften”, zo citeert The Guardian de rechter.

„Wanneer vrienden hun beloften niet nakomen, kan de andere persoon daar een financieel gevolg van ondervinden. Maar het kan zijn dat ze niet gecompenseerd kunnen worden voor dat verlies.” De aard van de beloften „werden uitgewisseld als een normaal geven en nemen in een intieme relatie”.

Geschillencommissie Nieuw-Zeeland

„Het maakt deel uit van de alledaagse familie- en huiselijke relatieovereenkomsten die niet afdwingbaar zijn bij de geschillencommissie.” En dus is de claim van de vrouw afgewezen. De man gaf aan geen behoefte te hebben om bij de zitting aanwezig te zijn.

