Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Motie van wantrouwen én afkeuring tegen Yeşilgöz: wat is er aan de hand?

Het zal geen fijn gevoel zijn voor VVD-leider en demissionair minister van Justitie Dilan Yeşilgöz: in de laatste dagen van haar ministerschap is er een motie van wantrouwen én een motie van afkeuring tegen haar ingediend. Wat is er precies aan de hand?

De SP, Partij voor de Dieren en DENK dienden samen de motie van wantrouwen in tegen de minister. GroenLinks-PvdA diende een motie van afkeuring in, Volt staat daar in ieder geval achter. We moeten tot dinsdag wachten voor de ‘ontknoping’: dan wordt er gestemd.

Moties tegen Dilan Yeşilgöz: wat is er aan de hand?

Maar wat heeft Yeşilgöz dan precies misdaan? Volgens de partijen die de moties indienden, is het kwalijk dat Yeşilgöz geen excuses aanbiedt voor het dat er onjuiste cijfers over gestapelde nareizen van asielzoekers zijn gebruikt. Toen er maatschappelijke onrust over die cijfers ontstond, vroeg Yeşilgöz niet om actuele cijfers van haar ambtenaren. Dat leidt in de Tweede Kamer tot veel onbegrip.

Kort voor de Tweede Kamerverkiezingen zei de VVD-leider dat er jaarlijks duizenden verre familieleden van asielzoekers naar Nederland komen. Het gaat om jaarlijks rond de zeventig familieleden, een aantal dat niet eens in de buurt ligt van wat Yeşilgöz claimde.

De moties zijn gisteren tegen Yeşilgöz ingediend, zij erkende in het debat dat ze „een fundamentele fout” had gemaakt. Toch hield ze vol dat ze lang niet op de hoogte was van de cijfers. Dat ging er bij haar critici echter niet in, zij denken dat het allemaal om politiek gewin ging. De minister en VVD-leider had moeten en kunnen weten dat de cijfers niet correct waren en moeten doorvragen, vinden ze.

‘Boel belazerd’

SP-leider Jimmy Dijk vindt dat Yeşilgöz de boel heeft belazerd. Hij was degene die de motie van wantrouwen indiende. Ook vindt hij dat de VVD-leider niet inziet wat haar uitspraken hebben veroorzaakt. „Ze kan wel sneren naar de Tweede Kamer, de waarheid als een soort optie zien, alles en iedereen de schuld geven, maar wij laten ons niet voor de gek houden”, zei Dijk.

De iets minder zware motie van afkeuring werd door Kati Piri van GroenLinks-PvdA ingediend. „De minister heeft toegegeven dat ze fouten heeft gemaakt, maar geen excuses gemaakt.” D66 en Volt noemden het debat „een grote teleurstelling”, omdat Yeşilgöz lange tijd een beeld in stand heeft gehouden over veelvuldig misbruik van de asielprocedure terwijl dit niet zo was en daar niet genoeg op reflecteert. D66 beraadt zich nog over steun aan de motie van afkeuring.

‘Moties gaan te ver’

Don Ceder van de ChristenUnie sprak van „fabels op fabels” maar steunt beide moties niet. „Die gaan te ver. Ik hoop dat de minister in haar laatste woorden excuses gaat uitspreken.” Dat deed ze niet.

De moties zullen waarschijnlijk niet worden gesteund door de toekomstige coalitiepartijen PVV, NSC en BBB. Wel benadrukte ook NSC-Kamerlid Olger van Dijk dat Yeşilgöz „meer had moeten doen om de feiten boven tafel te krijgen”.

Vorige Volgende

Reacties