Johan Derksen en Hélène Hendrinks clashen over studio van Eva Jinek in Vandaag Inside: ‘Allemaal gelul’

De ophef rondom de dure studio van Eva Jinek houdt de televisiegezichten nog steeds zoet. In Vandaag Inside was het gisteravond weer onderwerp van gesprek. Tafelgezicht Hélène Hendriks was het, tegen het zere been van Johan Derksen, niet helemaal met de heren eens.

Jinek begint in september met haar nieuwe talkshow bij de publieke omroep. Maar daarvoor wordt de talkshow wel uitgezonden vanuit Amsterdam, in plaats van het gebruikelijke Hilversum.

Jinek geeft haar voorkeur aan De Hallen in het Amsterdamse centrum en die verhuizing zou volgens het AD een flinke som geld kosten: twee miljoen extra per jaar. Derksen sprak daar schande van. Het feit dat Jinek met publiek geld deze verhuizing eist, noemde Derksen beschamend. Onder andere Daphne Bunskoek en Angela de Jong namen het voor Jinek op. De Jong noemt de studio van Sophie & Jeroen en Op1 een Oost-Duitse Bunker met oude wc’s die stinken.

Vandaag Inside over studio-ophef

Genee begint de uitzending gewoon „vanuit ons eigen studio”. „Oud en vertrouwd, vieze toiletten, alles zit er gewoon bij.” Derksen: „Daar wilden Hélène en ik wat van zeggen. Wij zijn overeengekomen dat wij er lustig op los poepen op deze wc’s en er is nog gewoon ruimte voor je knieën. Ik vind het een hele decadente opmerking van Angela de Jong. In de eerste plaats zijn ze niet vies. Ze kunnen wat ouderwets zijn, maar ik raak mijn kwakje wel kwijt daar.”

Genee vraagt zich of de studio invloed heeft of je betere of slechte televisie maakt. Derksen, op serieuzere toon: „Het is allemaal gelul. Ik vind het een belediging tegenover heel Nederland dat cultuur alleen maar uit Amsterdam komt. Maar ik vind het ook zo’n geneuzel, die mensen die nu voor Jinek kiezen. Dat je in Amsterdam moet zitten maken die mensen zichzelf wijs. Er zijn hier uitstekende studio’s. Ik weet nog wel dat wij bij John de Mol zaten. Wij hebben geëist: ‘Niet naar Amsterdam hè, we willen gewoon naar het mediapark.’”

„Ik vind het ook meehuilen met de wolven in het bos”, zegt Hendriks. „Dat je op locatie wil, dat doe ik zelf ook, dat snap ik heel goed. Dat het 2 miljoen is.. De AVROTROS zegt van niet en wij weten ook niet hoe ze de kosten-batenanalyse hebben gemaakt.” Derksen ziet de bui al hangen. „O, jij gaat ook mee met..”

„Eigenlijk wel”, antwoordt Hendriks. „2 miljoen is heel veel geld. Dan wordt er gezegd dat er hier lege studio’s staan, maar die moeten toch ook worden betaald als je erin gaat zitten. Ik ben het eens met Johan dat je het niet in Amsterdam had moeten doen. Dan heb je meteen dat stigma van de grachtengordel. Had dan gekozen voor Utrecht.”

Een toevoeging op locatie

Derksen blijft zich afvragen wat er mis is met het Mediapark. Hendrinks: „Kijk, wij hebben in Zeist gezeten en ik durf echt wel te beweren dat het een toevoeging is dat we daar op locatie hebben gezeten, een andere omgeving.” Derksen: „Maak je dan betere programma’s? Het plaatje ziet er anders uit.” Hendriks: „Dat is ook belangrijk.”

Genee moet denken aan RTL Boulevard, die ooit op het Leidseplein zaten en later door veiligheidsmaatregelen naar Hilversum moest verhuizen, maar door opnames nog steeds deden of ze in Amsterdam zaten. „Laat gewoon een paar plaatjes zien, doe net of je hier zit.” Derksen begint nog maar even over De Jong en haar opmerking over de vieze wc’s. „Maar ze loopt de deur plat hier, want ze zit iedere avond in een programma hier. Plast ze in de bosjes?”

‘Een studio is toch een studio?’

Genee: „Zouden onze kijkcijfers beter zijn als we nu niet in deze studio zouden zitten?” Hendriks: „Nee, dat denk ik niet, maar ik denk: het gaat ook een beetje om hoe je je erbij voelt. Dat vind ik heel belangrijk.” Genee kijkt er bedenkelijk bij. „Een studio is toch een studio?” Daar is Hendriks het niet mee eens. „Voor mij niet. Ik vind het vooral heel belangrijk dat er heel veel publiek omheen is. Als je bijvoorbeeld, zoals wij zaten, in Zeist zit, dan krijg je gewoon een andere dynamiek.”

Derksen: „Nou, daar hebben we helemaal geen last van, van zo’n poppenkast.” Hendriks: „Nee, jullie niet, wij wel.” Derksen: „René en ik vinden het prettig dat je in een vertrouwde omgeving zit.” Hendriks geeft niet op. „Ja, jullie! Maar misschien Eva wel niet.”

De besnorde analist kan het niet hebben dat Hendriks tegen hem ingaat en sneert dat ze haar zin moet hebben. „Je kunt lullen tot je een ons weegt, maar het verschil tussen hier zitten of in Amsterdam zitten is 2 miljoen.” Hendriks blijft bij haar punt. „Zij hebben een budget gekregen hiervoor en misschien besparen ze wel weer op andere dingen. Dan moet je eerst een overzicht hebben.”

Je kunt Vandaag Inside terugkijken op KIJK.

