IND had in zomer al ‘incomplete cijfers’ over lage nareis op nareis

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) had afgelopen zomer, zo’n maand na de val van het kabinet, al cijfers die lieten zien dat het maar weinig voorkomt dat asielzoekers verre familieleden naar Nederland halen. Dit wordt „nareis op nareis” genoemd. De uitspraak van VVD-leider en demissionair minister van Justitie Dilan Yeşilgöz dat dit veel zou voorkomen, speelde een rol in de verkiezingscampagne.

IND deelde de cijfers niet, omdat ze „geen compleet beeld gaven”, meldt staatssecretaris Eric van der Burg in reactie op een informatieverzoek uit de Tweede Kamer. De cijfers uit de incomplete nota van augustus komen overigens grotendeels overeen met de uiteindelijke cijfers die de IND hierover in februari dit jaar heeft vrijgegeven. De nota met de incomplete cijfers „heeft mij als Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid noch de Minister van Justitie en Veiligheid via de gebruikelijke DigiJust-lijn bereikt”, benadrukt Van der Burg in zijn brief.

De kwestie draait om wat gestapelde gezinshereniging wordt genoemd. Directe familieleden van een vluchteling die een verblijfsvergunning krijgt, mogen naar Nederland komen. Maar zij kunnen dan ook weer een asielaanvraag doen. Als die wordt ingewilligd, kan ook de nareiziger weer familieleden uit het thuisland over laten komen. In politiek Den Haag werd dit „nareis op nareis op nareis” genoemd in de Tweede Kamerverkiezingen van vorig najaar, die grotendeels om asiel draaide. VVD-leider Yeşilgöz zei enkele dagen voor de stembusgang in de Volkskrant dat het „gaat over duizenden mensen – hoeveel exact weten we niet”.

Enkele honderden aanvragen

In februari werd al duidelijk dat het om veel lagere aantallen gaat. De IND publiceerde toen cijfers over het aantal aanvragen (tussen 2019 en 2023 ging het om ongeveer 880) en het aantal ingewilligde aanvragen (350 in die periode). Toen al wilde een deel van de Tweede Kamer opheldering over het verschil tussen de cijfers en de uitlatingen van Yeşilgöz. GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kati Piri kondigt op X aan hierover weer een debat aan te vragen.

In een reactie stelt de IND dat de cijfers pas maanden later openbaar gemaakt konden worden vanwege interne toetsing die nodig was. De dienst checkte of de cijfers overeenkwamen met signalen. Dit alles kostte „helaas veel tijd”, aldus de IND, „onder meer vanwege de complexiteit van de analyses en beperkte capaciteit daarvoor”.

