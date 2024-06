Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verkeer steeds onveiliger voor fietsers en dit hebben fatbikes ermee te maken

De fiets pakken wordt steeds gevaarlijker. Juridisch dienstverlener DAS ziet steeds meer letselzaken met fietsers voorbijkomen. Dit heeft deels met e-bikes en fatbikes te maken.

Dat schrijft het Algemeen Dagblad.

Aantal letselzaken met fietsers groeit

De eerste maanden van dit jaar groeide het aantal letselzaken met bijna 15 procent. Dat is de zoveelste toename. DAS telde tussen januari en april 256 letselzaken waarbij ten minste één fietser betrokken was. Dat zijn bijna 15 procent meer zaken dan het jaar ervoor. Toen waren het er 225 en dat was ook al 15 procent meer dan in 2022. Het totale aantal zaken waarbij een fietser betrokken was steeg in vier jaar tijd van 985 in 2019 naar 1222 vorig jaar, een toename met bijna een kwart.

Rembrandt Groeneweg zegt tegen de krant dat er meerdere oorzaken zijn voor de toename. „Het is enerzijds steeds drukker in het verkeer; anderzijds worden fietsers en automobilisten vaker afgeleid door hun telefoon, muziek, navigatie en berichtenapps. Dat draagt bij aan het toenemende aantal fietsongelukken.”

🚲 Slachtoffers van fietsongelukken Vorig jaar kwamen 270 fietsers om het leven in het verkeer. In 2022 waren dat er 290. 76.400 fietsers raakten gewond, van wie bijna 49.000 met ernstig letsel.

Opkomst fatbikes

Daarnaast groeit ook het aantal fietsers dat wordt aangereden door een e-bike of fatbike. Onlangs bleek al dat er opvallend veel fietsers onder de verkeersdoden waren vorig jaar, deels te wijten aan het aantal e-bikes. Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen vindt de opkomst van de fatbike dan ook ‘geen goede zaak’, vertelde hij onlangs aan Metro.

Volgens Groeneweg worden er ook ongelukken veroorzaakt omdat automobilisten nog niet gewend zijn aan snelle fietsen. „Bestuurders zeggen vaak dat die fietser er ineens was. Een normale fiets gaat meestal 15 tot 20 kilometer per uur. Met een e-bike is dat snel 25 tot 30 kilometer per uur. Veel automobilisten zijn daar nog niet aan gewend”, stelt hij. Ook worden veel fatbikes en e-bikes illegaal opgevoerd. Daardoor gaan ze nóg harder.

