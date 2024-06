Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vandaag Inside Oranje-heren maken gehakt van Virgil van Dijk en Georgino Wijnaldum

Het Nederlands elftal ging gisteravond pijnlijk onderuit tegen Oostenrijk. Aan de Vandaag Inside Oranje-tafel werd daar uiteraard over nagekletst.

Oranje verloor met 2-3 na een pover en chaotisch optreden. In de tachtigste minuut besliste Marcel Sabitzer, de uitblinker van Oostenrijk, de wedstrijd. Nederland is daardoor als derde in de poule geëindigd en stuit in de achtste finale van het EK op Engeland of een land uit poule E.

Vandaag Inside over Nederland – Oostenrijk

„Ik wilde zeggen: we zijn door”, zegt Genee. „Maar eigenlijk slaat het nergens op. Wat wás dit?” Tafelgast Dick Advocaat is nog best positief. „We zijn door, dat is het enige goede. Het hele toernooi is nog niet geweldig geweest. Maar het belangrijkste is nog steeds het doorkomen. Nu gaat het beginnen voor iedereen. Ze kunnen nu laten zien wat ze echt waard zijn, maar dat hebben ze nog niet laten zien. Ze stonden vanaf het begin verkeerd.”



„Weet je wat ik kwalijk vind, Dick?”, zegt Derksen. „Ik ben geen liefhebber van Virgil van Dijk. Als je opjaagt en hoge druk wil zetten, mag er niet een van de tien spelers verzaken, anders loop je voor lul. Maar meneer Van Dijk doet er niet aan mee en hangt de hele wedstrijd Beckenbauer (een inmiddels overleden Duitse voetballer, red.) uit. Een beetje achter de verdediging blijven hangen. Ik zie hem nooit duelleren. Het is 10 tegen 10 hè? Van Dijk is volledig overbodig. Hij heeft zichzelf een hele chique functie gegeven, waardoor het hele elftal in de problemen komt.”

René van der Gijp denkt dat het ook aan het veld lag. „Het veld was echt heel erg groot, waardoor ons middenveld omver geblazen werd. De Oostenrijkers maakten er beter gebruik van dat wij deden.” Hij vindt dat Memphis Depay het wel aardig deed, die overigens jarenlang VI boycotte. „Omdat ons middenveld omver geblazen werd, stond hij in zijn eentje. Dat heeft hij absoluut niet slecht gedaan.”

Hier zie je het gesprek over de nederlaag van Oranje gisteren:

‘Zo’n off-day is afschuwelijk’

De wedstrijd kende een nogal pijnlijke wissel. Joey Veerman leed tijdens de wedstrijd zoveel balverlies dat hij al na 34 minuten moest plaatsmaken voor Xavi Simons. Van der Gijp vindt nog niet dat hij door het ijs is gezakt, maar gevolgen heeft het volgens de analist wel. „Zo’n totale off-day is voor zo’n jongen afschuwelijk. Dit kost hem een transfer.” Derksen: „Ik vond het een goede beslissing dat Koeman die jongen eruit haalde. Dat is heel hard voor zo’n jongen. Je ziet dat hij een speler is die niet in de wedstrijd zat en dat komt ook niet terug. Maar het is heel onsympathiek als trainer als je dat moet doen.” Volgens ‘Gijp’ was hij niet de enige die erg slecht balde. „Geertruida speelde ook zijn slechtste wedstrijd van het seizoen.”

Wat Derksen dan weer niet begrijpt, is waarom Koeman Georgino Wijnaldum liet invallen. „Die heb ik nog geen wedstrijd wat zien doen. Hij weet iets van Koeman misschien? Ik begrijp niet waarom die jongen erbij is. Dat vind ik bijna niet te verkopen aan andere bankzitters.”

