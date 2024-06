Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Mijn beste vriendin neemt altijd haar irritante kind mee’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Danique (33), die zich ergert aan het kind van haar beste vriendin.

„Mijn beste vriendin en ik kennen elkaar al een hele poos. We zaten samen op de middelbare school, hadden een wilde studententijd, gingen samen op vakanties en beleefden een hoop avontuur. Onze vriendschap is ons heel dierbaar.

Zij heeft al een tijd een vaste relatie en inmiddels een kind. Haar dochter is drie en haar geboorte heeft een heleboel veranderd, ook voor onze vriendschap.

Beste vriendin heeft een kind

Sinds mijn vriendin een kind heeft, is natuurlijk niks meer hetzelfde. En dat begrijp ik ook. Ze is nu eenmaal druk, leeft een ander leven, is vaak moe en heeft veel minder tijd voor mij. Iets wat ik volledig begrijp en waar ik ook rekening mee probeer te houden.

Dat ik haar minder zie en onze vriendschap verandert, dat vind ik niet zo’n groot probleem. Het zou naïef zijn om te denken dat alles hetzelfde zou blijven. Maar er is wel een ding waar ik me aan erger: haar kind.

Irritatie aan gedrag dochter

Haar kind is namelijk nogal een intense persoonlijkheid. Ze is hyperactief, vervelend, schreeuwt, huilt, luistert slecht en terroriseert soms haar hele omgeving. ‘Echt een karaktertje’, zegt mijn vriendin dan. Maar ik vind haar dochter echt uitermate irritant. Zitten we in een kindvriendelijke horecagelegenheid? Dan bijt ze andere kinderen, trekt ze spullen van tafels of krijst ze een restaurant bij elkaar. Ook gilt en krijst ze tegen mij en schroomt ze niet om af en toe mij, en haar moeder, te slaan.

Ik heb geen kinderen, dus ik weet ook niet precies hoe het allemaal werkt en wellicht hoort het er ook bij. Maar het feit dat ik deze terror-peuter er altijd ‘gratis’ bij krijg als ik met mijn vriendin afspreek, vind ik heel moeilijk. Mijn vriendin neemt haar namelijk altijd mee als we wat gaan doen. En om die reden zitten we altijd bij drukke speeltuinen, zwembaden of kinderenparadijzen als we willen bijpraten. Bij haar thuis kom ik al bijna niet meer, omdat het daar al helemaal chaos kan zijn.

Dilemma: ‘Afspreken met vriendin, maar kind is stoorzender’

Ik snap dat mijn vriendin momenteel veel aan haar hoofd heeft, maar ik merk ook dat ze behoefte heeft om met mij te zijn. Ze ‘verwaarloost’ mij niet en waardeert het enorm als ik er ben. Maar het feit dat ze altijd haar intense dochter mee heeft, zorgt ervoor dat ik niet ontspannen met haar kan zijn. Zij overigens ook niet. Laatst opperde ze om naar het strand te gaan, maar toen ik hoorde dat haar dochtertje meeging, heb ik een smoes verzonnen. Ik kon het even niet opbrengen om weer de hele dag geschreeuw en chaos om me heen te hebben. En daar zit dan ook mijn dilemma. Ik wil mijn vriendin graag spreken en zien, maar haar kind is voor mij écht een stoorzender. Hoe ga ik hiermee om?”

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Kirsten (40), wiens dertienjarige zoon een vriendinnetje heeft en samen met haar wil slapen.

Jolien schrijft: „Voor seks hoef je ze niet samen te laten slapen in je huis hoor. Beter leg je die tieners heel goed uit welke opties je hebt om het veilig te doen. Ze gaan het toch wel doen. Hoe meer je je ertegen verzet, hoe leuker.”

„Meestal gaat het op die leeftijd echt alleen om samen slapen. Gewoon tegen elkaar liggen en knuffelen. En als ze toch seks willen, dan moeten ze dat zelf weten. Wel goede voorlichting geven, dat hij haar niet mag dwingen tot seksuele handelingen. En haar laten bepalen wat ze wel wil en wat niet! Maar zeker praten over voorbehoedsmiddelen. En nog beter, hem leren omgaan met condooms”, denkt Heleen.

Yuri adviseert: „Als ze het willen doen, dan gebeurt het toch wel. Wil je dat hij en zijn vriendin het veilig, beschut, lekker warm thuis doen, of ergens in een steegje en een blaasontsteking oplopen? Je houdt het niet tegen… voorlichting is de enige manier om het in goede banen te leiden, dus neem je ouderlijke verantwoordelijkheid zou ik zeggen.”

„Wat is dan precies je zorg? Er is niks mooiers dan seksualiteit ontdekken als je eraan toe bent. En dat gaat echt stapje voor stapje. Praat er gewoon samen over. Niks tegen je zin. Geen zwangerschap. Geen geslachtsziekten. Voor de rest: heb het fijn met elkaar”, aldus Desiree.

