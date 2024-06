Albert Heijn neemt maatregelen tegen toenemende agressie tegenover supermarktpersoneel 

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Albert Heijn neemt maatregelen tegen toenemende agressie tegenover supermarktpersoneelÂ

Het is al jaren een probleem: agressie en geweld tegenover supermarktpersoneel. Voor de Albert Heijn is de maat vol. De supermarkt neemt maatregelen en verscherpt de huisregels. Â

Zo worden ter bescherming van de medewerkers de naamkaartjes vervangen door kaartjes met ‘Wij zijn Team Albert Heijn’ en worden de regels ‘behandel onze collega’s met respect’ en ‘hier mag niet gefilmd worden’ toegevoegd aan de huisregels. Â

Professionele beveiliging Â

In 2020 trok CNV al aan de bel vanwege de toenemende agressie naar (supermarkt)personeel. Zij pleitten toen al voor professionele beveiliging. Â

CNV-voorzitter Piet Fortuin wees erop dat veel medewerkers tieners zijn die tegen een laag loon lange, slopende dagen maken. „Zij vinden het vaak lastig om mensen aan te spreken op het hanteren van veiligheidsregels. Professionele beveiliging is voor deze week en volgende week noodzakelijk. Doen we niets, dan dreigt de situatie op sommige plekken uit de hand te lopen.”Â

Fysieke confrontatiesÂ

De Albert Heijn doet daarom nu wĂ©l iets. In de supermarkten is vrijwel altijd al beveiliging aanwezig, maar dat blijkt niet genoeg. Zo vertelt de 19-jarige Anna aan Metro dat ze regelmatig wordt uitgescholden als ze een willekeurige steekproef moet uitvoeren bij de zelfscankassa’s. „Of we worden ervan beschuldigd dat we discrimineren of de klanten niet willekeurig uitkiezen.”

Maar het blijft niet altijd bij een woordenwisseling: uit een rondvraag van de Albert Heijn blijkt dat sommigen medewerkers zelfs te maken hebben gehad met fysieke confrontaties, zoals duwen en spugen.Â

Regels in Albert Heijn aangescherpt Â

Directeur van Albert Heijn Sonja Boelhouwer beaamt in een interview met het Algemeen Dagblad de verhalen. „Voor collega’s is het haast normaal geworden dat ze dagelijks verwensingen naar hun hoofd geslingerd krijgen.”Â

De regels in de supermarkt worden daarom aangescherpt. Zo hoeven medewerkers niet langer een naamkaartje te dragen en zijn de regels ‘behandel onze collega’s met respect’ en ‘hier mag niet gefilmd worden’ opgenomen in de huisregels. „Dat lost niet alles op. Maar voor collega’s is het wel een steun in de rug. We willen nu aan onze eigen mensen laten zien dat agressief gedrag echt niet okĂ© is. Voor onze collega’s zeg ik: tot hier en niet verder.’’Â

Bodycams Â

De Albert Heijn is niet de enige supermarkt die (zelf) maatregelen onderneemt tegen de toenemende agressie. Zo maakte de supermarktketen Dirk van den Broek in april bekend dat een deel van het personeel bodycams gaat dragen, in de hoop onveilige situaties in de winkels tegen te gaan.  Â



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bij supermarkt Dirk gaat het personeel bodycams dragen. Veiligheidsexpert @SchaepmanSander in @DIT_eo: ‘Bodycam werkt de-escalerend bij agressie.’ Evelyn Austin van @bitsoffreedom: ‘Agressie komt door zelfscankassa, doe daar iets aan.’ 🎧 https://t.co/ZmEg4vFa5x pic.twitter.com/VDLv0Acsr6 — NPO Radio 1 (@NPORadio1) April 25, 2024

Maar het probleem speelt niet alleen in supermarkten, ook op andere plekken zien werkgevers en –nemers agressie toenemen. Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, maar ook in de zorg. Â

