Agressie richting winkelpersoneel neemt toe: ‘Zet professionele beveiligers bij supermarkten’

Supermarkten en andere vitale winkels moeten zo snel mogelijk professionele beveiliging inzetten. Die oproep doet CNV. De vakbond stelt op basis van ontvangen meldingen dat agressie richting winkelpersoneel de laatste dagen toeneemt.

Gistermiddag werd in een supermarkt in Amsterdam nog een medewerker neergestoken. Ook op andere plekken vertonen klanten intimiderend gedrag, zegt de bond.

‘Spanning neemt toe’

„Heel Nederland doet nu kerstboodschappen. Nooit eerder was het zo druk in winkels. De onderhuidse spanning neemt toe”, stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin. „Dat is een grote verantwoordelijkheid voor het personeel dat klanten moet wijzen op de coronaregels en het dragen van mondkapjes.”

Fortuin wijst erop dat veel medewerkers tieners zijn die tegen een laag loon lange, slopende dagen maken. „Zij vinden het vaak lastig om mensen aan te spreken op het hanteren van veiligheidsregels. Professionele beveiliging is voor deze week en volgende week noodzakelijk. Doen we niets, dan dreigt de situatie op sommige plekken uit de hand te lopen.”

‘Drillrapvete oorzaak steekpartij Albert Heijn Amsterdam’

De drukte in supermarkten neemt misschien wel toe, maar dat was volgens Het Parool en De Telegraaf niet de oorzaak van de steekpartij. Wat de reden wel was? Een slepende vete tussen Amsterdamse drillrapgroepen.

Gistermiddag werden winkelende mensen opgeschrikt door een steekpartij in de Albert Heijn aan de Helmholtzstraat. Een man in een witte hoody stak in op een medewerker van de supermarkt. Die werd in zijn nek geraakt en is naar het ziekenhuis afgevoerd.



Gaan ze hun vetes nou ook in openbare ruimtes zoals de supermarkt beslechten?

Hoog tijd dat dit groepje messentrekkende jonge grut in de RAI wordt losgelaten, waar ze naar hartelust kunnen meppen, trappen en steken.

— Football Lover 010 (@lunatemetic) December 23, 2020

Aan Het Parool bevestigen meerdere bronnen dat het slachtoffer lid is van drillrapformatie Z42 uit de K-buurt in de Bijlmer. Die groep is weer nauw verbonden met drillgroep KSB, wat staat voor Kikkenstein Bende.

De dader zou gelieerd zijn aan de rivalen van FOG uit Venserpolder, de wijk die de rappers Zone 2 noemen. Op sociale media zijn beelden geplaatst van een nieuwsbericht over de steekpartij met daarbij de tekst ‘fogwinning’.

Vrienden van het slachtoffer zijn woedend omdat hij zich niet heeft kunnen verdedigen, omdat hij op zijn werk geen mes kan dragen.

