Grapperhaus: ‘Geweld tegen hulpverleners verschrikkelijk en misdadig’

Het geweld waar hulpverleners afgelopen jaarwisseling mee te maken kregen is „verschrikkelijk en tegelijk misdadig”, zo vindt Ferd Grapperhaus, demissionair minister van justitie. Tijdens de jaarwisseling was het onrustig en moest de Mobiele Eenheid op verschillende plekken ingezet worden. Zij werden net als hulpdiensten bekogeld met zwaar vuurwerk, stenen en andere objecten.

In een schriftelijk statement laat Grapperhaus weten dat hulpverleners „tijdens de jaarwisseling op diverse plekken in het land gewelddadig zijn gehinderd in hun werk en met veel gevaarzetting zijn bekogeld met explosieven en stenen”. Voor hen is volgens de demissionair minister geen enkel pardon.

Grapperhaus: ‘Zullen meer aanhoudingen volgen’

„Er zijn al verschillende aanhoudingen verricht en er zullen er meer volgen.” Grapperhaus wil indien mogelijk dat geweldplegers te maken krijgen met snelrecht. Daarnaast moeten ze volgens hem opdraaien voor de kosten die ze met hun „spoor van vernielingen” gemaakt hebben. Hierbij refereert de minister niet alleen aan de rellende jongeren die op sommige plekken op staat te vinden waren, maar ook aan „ronduit crimineel gedrag”.

Ondanks het geldende vuurwerkverbod was er tijdens de jaarwisseling voldoende vuurwerk te zien en te horen. Toch heeft het vuurwerkverbod volgens Grapperhaus wel zeker een effect gehad. Het heeft namelijk „bijgedragen aan minder druk op de zorg”. De precieze cijfers met betrekking tot de jaarwisseling zal de minister de eerste helft van januari ter beschikking krijgen.

Ambulancediensten weinig te maken gekregen met agressie jaarwisseling

Op nieuwjaarsdag liet het Oogziekenhuis in Rotterdam al weten een rustige nacht gehad te hebben. Elders in het land was het ook rustig of in sommige gevallen juist drukker. Zo zijn er in Drenthe juist meer mensen in het ziekenhuis beland tijdens deze jaarwisseling dan vorig jaar. Ook in Groningen hadden ziekenhuizen het druk.

Een woordvoerster van Ambulancezorg Nederland heeft na de jaarwisseling laten weten dat de Nederlandse ambulancediensten tijdens nieuwjaarsnacht nauwelijks te maken hebben gekregen met agressie. „Het aantal agressie-incidenten is zeer gering geweest. Er was één incident met bedreiging en nog een ander incident met wat duwen en trekken. Verder heeft er niet veel plaatsgevonden.”