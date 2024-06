Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Afgelopen halfjaar de natste ooit gemeten: vorig record verpulverd

Het heeft dit jaar al veel geregend, het zal je niet ontgaan zijn. Zoveel zelfs, dat de eerste helft van 2024 het natste eerste halfjaar ooit gemeten is. En daarmee is het vorige neerslagrecord werkelijk verpulverd.

In de periode van januari tot en met juni viel er 570 millimeter regen. Daarmee is het vorige neerslagrecord verpulverd dat stamde uit 2016 met 501 millimeter.

Regen, regen, regen

Gemiddeld valt er in het eerste halfjaar 326 millimeter regen, meldt Weeronline. Vier van de zes maanden verliepen uitzonderlijk nat. In april en mei werden neerslagrecords al gebroken. Alleen in maart en juni regende het minder dan gebruikelijk.

Door de vele regen stond de grondwaterstand uitzonderlijk hoog en veroorzaakte dat overlast voor boeren en eigenaren van kelders. Door de natheid had de oogst het moeilijk. Zo is er een schaarste aan spinazie en kun je ook een hogere prijs voor aardappels verwachten vanwege het natte weer.

Extreme natheid

Maar niet alleen sinds dit jaar hebben we te kampen met extreme natheid. Al sinds augustus vorig jaar is het behoorlijk nat. Van juli vorig jaar tot en met juni dit jaar viel er 1270 millimeter regen. Nog nooit viel er in een periode van twaalf maanden zoveel regen, weet Weeronline te melden.

Verder was het ook bijzonder warm in de eerste helft van 2024. Gemiddeld werd het 10,5 graden, tegen 8,7 graden normaal. Alleen in 2007 was het warmer, met een gemiddelde temperatuur van 10,9 graden. Toch leek het niet zo warm de afgelopen maanden. Hoe dat komt? Omdat het in het voorjaar relatief fris bleef.

Afgelopen woensdag warmste dag

De uiterst zachte winter zorgde er tevens voor dat de gemiddelde temperatuur alsnog hoog uitviel. De warmste dag van dit halfjaar viel recentelijk. Dat was afgelopen woensdag met 30,2 graden gemeten in De Bilt.

