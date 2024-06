Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Loop je steeds de spinazie mis in de supermarkt? Hier komt dat door

Heb je ‘t net in je hoofd gehaald om een spinaziesalade te maken of een spanakopita, kom je in de supermarkt: spinazieschappen leeg. En bij de volgende supermarkt die je probeert, is het waarschijnlijk precies hetzelfde. Dit is de reden dat jij de spinazie in de supermarkt steeds misloopt.

De spinazieteelt in Nederland ondervindt hinder van het weer, dat op een hete week na meer op herfst lijkt dan op zomer. Volgens sectorspecialist akkerbouw bij LTO Nederland Evelien Drenth zullen de spinazieschappen nog wel even leeg blijven. „Binnenkort staat er weer elke dag regen op de planning. Dus de problemen zijn nog niet voorbij.”

Geen spinazie in supermarkten

Er is al weken een spinazietekort, dat komt door de hoeveelheid regen die er de afgelopen tijd is gevallen. Veel oogsten mislukten, omdat bladgroenten slecht groeien en verrotten in de natte grond. Daarnaast was het voor boeren niet mogelijk om te oogsten op de akkervelden die in modderpoelen waren veranderd.

En alhoewel we nu even genieten van zonnige dagen, gaat het na deze week weer veel regenen. Voor de oogst betekent dat weinig goeds, zegt Drenth.

Volgens Albert Heijn, de grootste supermarktketen in Nederland, was verse spinazie vorige week en twee weken geleden beperkt beschikbaar in heel Nederland. „Momenteel is het wel een stuk verbeterd ten opzichte van één à twee weken geleden. Ook is er diepvriesspinazie beschikbaar”, zegt een woordvoerster. Volgens haar verschillen de problemen per regio. „Telers in Limburg bijvoorbeeld hebben er minder last van dan elders in het land.”

Slechte spinazieoogst

Een slechte spinazieoogst is niet iets van alleen de laatste tijd, dat is al langer gaande in Nederland. In 2023 hadden we te maken met de laagste spinazieoogst ooit, volgens het CBS. Toen werd er 17 procent minder geteeld dan een jaar ervoor.

Wat is daar precies de reden van? Volgens de LTO kunnen er meerdere dingen spelen. „Bijvoorbeeld dat bepaalde vraagmarkten zijn weggevallen, het kan met prijzen te maken hebben, met toenemende risico’s zoals ziekte en plaag, of door weersextremen”, zegt Drenth.

Alternatieven voor spinazie

Je kunt er natuurlijk voor kiezen om dan maar geen gerechten met spinazie te bereiden, maar je kunt je denkwijze ook iets omgooien. Zoals gezegd is diepvriesspinazie dus wel beschikbaar, maar je kunt bijvoorbeeld ook veldsla, andijvie of waterkers gebruiken als alternatief voor spinazie. Natuurlijk is de smaak anders, maar je voegt wél een lekkere bladgroente toe aan je gerecht. Wist je trouwens dat er een flink prijsverschil zit tussen verse en diepvriesgroenten?

En heb je al eens gedacht aan palmkool, snijbiet of jonge boerenkool? Bij onze culinaire collega’s van Culy lees je alles over groenten én welke gerechten je ermee kunt maken.

