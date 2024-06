Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Werkgevers trekken van alles uit de kast om verzuim tegen te gaan: dít werkt positief

Gratis sportfaciliteiten, gezonde lunches en zelfs massages: er wordt van alles uit de kast getrokken door werkgevers om verzuim tegen te gaan. Maar wat werkt? Nieuwsuur nam het onder de loep.

„Een behoorlijke investering voor werkgevers, maar het heeft een positief effect op verzuim”, klinkt het in Nieuwsuur.

Sport en gezondheid op de werkvloer

Het nieuws- en actualiteiten programma nam onder andere een kijkje op het kantoor van een softwarebedrijf. Barista’s en sportruimtes zijn geen onbekend gezicht op het kantoor, blijkt al snel. „Het team van chefs maakt elke dag gezond eten klaar voor klanten en onze medewerkers”, vertelt de HR-directeur van het bedrijf.

Als dat nog niet genoeg was, heeft het bedrijf een paar keer per week een masseur op locatie. Wanneer werknemers gebruik mogen maken van bijvoorbeeld een massage of de sportfaciliteiten? „Tijdens of buiten werktijd, dat maakt niet uit.”

Nieuwsuur over deze aanpak

„Wij geloven in vertrouwen”, verklaart de HR-directeur. „Aan het eind van de dag moet je je werkzaamheden voltooid hebben.”

Waar komt deze aanpak vandaan, vraagt Nieuwsuur zich af? „Ik denk dat het een beetje uit het Amerikaanse Sillicon Valley komt, de techsector”, aldus Roland Grootenboer, HR-specialist en auteur van een boek over de trend. „We zien al jaren gekke benefits vanuit de tech-hoek. Maar ik weet niet of een massage op de werkvloer het verschil gaat maken tussen wel of geen burn-out.”



Investering werkgevers

Ook bij een bedrijf in Veghel, dat transportsystemen in de logistiek bouwt, wordt gesport op kantoor. „Hier is het even loslaten”, zegt een werknemer die met collega’s oefeningen aan het doen is op het sportveld. „Ik mis het echt als ik het een keertje oversla”, verklaart een andere werknemer van het bedrijf waar het verzuim gemiddeld lager ligt.

„Een vitale medewerker is energieker, productiever en misschien ook wel creatiever”, aldus de health manager van het bedrijf. Hij weet dat „iedereen wel een keertje ziek wordt”, maar „vitale mensen herstellen sneller”.

Sporten en gezonde voeding op het werk

Bij een kwekerij van kiem- en minigroente wordt dan weer extra gelet op gezonde voeding. „Frisdrank en snacks zijn er verboden, maar werknemers krijgen wel een gratis gezonde lunch.” Het moest gratis omdat het bedrijf „in eerste instantie veel moeite had om de werknemers te overtuigen”, aldus de CEO Rob Baan.

„Ze wilden broodjes kroket en wilden daar ook voor betalen. Maar als ik ze nou gratis broodjes pulled mushroom aanbiedt, dan heb ik ze om.” Iedereen stelde zich er wel voor open, verklaart een medewerker. „We hebben onderzocht dat werknemers ook thuis nu gezonder eten”, aldus de CEO.

Het kweekbedrijf en het bedrijf uit Veghel zouden graag meer fiscale vrijheid krijgen om hun faciliteiten uit te breiden. „Graag zelfs”, klinkt het.

